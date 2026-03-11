PEREGO (DIFESA): INCONTRO ALL’ATLANTIC COUNCIL DI WASHINGTON

Si è da poco conclusa la missione a Washinton del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, assistito dall’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America, S.E. Marco Peronaci.
Nel corso della giornata odierna il Sottosegretario ha preso parte a un incontro all’Atlantic Council, uno dei principali centri di analisi strategica e di politica internazionale degli Stati Uniti. L’iniziativa ha riunito qualificati rappresentanti delle istituzioni statunitensi, esperti di sicurezza internazionale e analisti del settore.
Il confronto ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sulle principali sfide strategiche che interessano l’area euro-atlantica, con particolare attenzione al ruolo sempre più centrale dell’innovazione tecnologica negli attuali scenari operativi, caratterizzati dalla crescente diffusione di minacce di natura ibrida.
“Il legame tra Italia e Stati Uniti rappresenta uno dei pilastri della difesa e della sicurezza dell’intera area euro-atlantica” ha dichiarato il Sottosegretario Perego prendendo la parola. “In un contesto internazionale sempre più complesso ed estremamente mutevole, rafforzare la cooperazione tra alleati e promuovere innovazione e capacità industriali comuni e integrate è essenziale per garantire sicurezza, stabilità e prosperità”.
Il Sottosegretario Perego ha inoltre partecipato a un incontro organizzato dal Business Council for International Understanding (BCIU), organizzazione statunitense che promuove il dialogo tra governi e mondo imprenditoriale sui principali temi economici a livello internazionale.
Nel corso dell’evento, sono state illustrate le peculiarità del tessuto industriale italiano, con particolare riferimento all’industria della difesa e della sicurezza, oltre che le potenzialità di sviluppo di capacità ad alto contenuto tecnologico.
Gli incontri hanno rappresentato un’ulteriore occasione per consolidare il dialogo tra Italia e Stati Uniti, riaffermando il valore del pilastro transatlantico quale contributo alla difesa e sicurezza dell’intera area occidentale.
