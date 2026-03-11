Comunicato stampa: 100 Passi verso il 21 marzo: un incontro contro le mafie. Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 18 alla Cucina Popolare di Cervia.

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 “Sono partito dalla storia vera di Donato
Ungaro. E’ una storia di lavoro ingiustamente
strappato, perché alla fine degli anni ‘90 aveva
scoperto
degli
intrallazzi
disonesti
‘ndrangheta e politica, e di conseguenza fu
licenziato dal suo Sindaco.
Comune
di Cervia
Una storia che ci deve far riflettere, perché un
certo modo di corruzione tra malavita privata e
politica sta da anni salendo al Nord.
verso il 21 marzo
La vicenda mi è piaciuta perché rappresenta
anche un segnale di speranza: una volta
licenziato, Ungaro porta in tribunale il Sindaco e
dopo 14 anni, nel 2015, vince la causa proprio
nel momento in cui Brescello diventa il primo
comune dell’Emilia Romagna a venire sciolto
per infiltrazione mafiosa”.
Marco Martinelli
Regista di Va’ pensiero
Polizie Locali
di Ravenna
e Cervia
Incontro con Donato Ungaro
Come le mafie sono mutate
Cucinasorriso
La cucina popolare di Cervia Via
Levico 11A
Info e prenotazioni:
(la prenotazione per la cena
è obbligatoria ed è richiesta
un’offerta minima di 15€ a persona)
cerviasocialfood
cerviasocial
Lunedì 16 marzo 2026
Ore 18.00
Cucina Popolare di
Cervia Via Levico 11A
Donato Ungaro è un giornalista professionista,
lavora come addetto stampa in una Pubblica
Amministrazione e svolge una costante attività di
racconto della propria storia nelle scuole. Anni
addietro faceva l’agente di Polizia Locale a
Brescello e collaborava con la Gazzetta di Reggio.
Alla cronaca locale preferiva l’inchiesta e si
accorse che, a Brescello, accadevano fatti
contrari alla legalità. Subì, per la sua attenzione e
anche ostinazione a capire, un licenziamento,
poi riconosciuto illegittimo dalla Corte di
Cassazione.
L’incontro
Lunedì 16 marzo 2026, ore 18.00
La cena
Lunedì 16 marzo 2026, ore 20.00
Istituzioni, economia e mafie
Storie e speranze di persone e territori
Le Polizie Locali di Ravenna e di Cervia
partecipano ai valori dell’evento preparando
una cena a base di prodotti coltivati nelle
zone sottratte alle mafie o donati a
Cucinasorriso.
Libera è una rete di associazioni, cooperative
sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati,
diocesi e parrocchie, gruppi scout coinvolti in un
impegno non solo “contro” le mafie, la
corruzione e i fenomeni di criminalità e chi li
alimenta, ma profondamente “per” la giustizia
sociale, per la ricerca di verità, per la giustizia
sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei
diritti, per una politica trasparente, per una
legalità democratica fondata sul l’uguaglianza,
per una memoria viva e condivisa, per una
cittadinanza all’altezza dello spirito e delle
speranze della costituzione.
Anche durante la cena gli ospiti dialogheranno sui
temi della serata.
Donato Ungaro dialoga con Carlo Giannelli
Garavini (Referente provinciale di Libera
Ravenna).
Partecipa
all’incontro
Andrea
Giacomini
(Comandante Polizia Locale del Comune di
Ravenna).
Cosa si mangerà? Sicuramente antipasto,
primo, secondo con contorno e dessert.
Fidati di noi, non mancare!
Un sincero ringraziamento a Coop Alleanza
3.0 per la significativa donazione per
l’acquisto di prodotti utilizzati nella cena.
(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 “Sono partito dalla storia vera di Donato