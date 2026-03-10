Close Menu
Trending
martedì 10 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Amori impossibili arriva ai Teatri d’Amiata Giovedì 12 marzo alle ore 21.00 al Teatro Amiatino di Castel del Piano

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Comuni di Arcidosso e Castel del Piano
Comunicato stampa del 9 marzo 2026
*Amori impossibili** arriva ai Teatri d’Amiata *
* Giovedì 12 marzo alle ore 21.00 al Teatro Amiatino di Castel del Piano*
Il nuovo appuntamento della stagione teatrale tra Castel del Piano e
Arcidosso
Prosegue la *stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata*, il
cartellone condiviso promosso dai Comuni di *Arcidosso e Castel del Piano*
in collaborazione con *Fondazione Toscana Spettacolo*, che continua a
proporre spettacoli di qualità capaci di unire linguaggi contemporanei e
grandi interpretazioni.
Il prossimo appuntamento è in programma *giovedì 12 marzo alle ore 21.00 al
Teatro Amiatino di Castel del Piano* con lo spettacolo *“Amori impossibili
– ovvero Lettera del soldato e Lettera di bambola”* di *Barbara Nativi*,
con *Teresa Fallai e Vieri Raddi*, per la regia, scene, costumi e luci
di *Dimitri
Milopulos*. La produzione è firmata *Teatro della Limonaia ETS*.
Lo spettacolo intreccia due intense storie d’amore impossibile, raccontate
attraverso lettere e confessioni che attraversano il tempo e lo spazio. Due
vicende apparentemente lontane ma unite da un filo comune: il desiderio, la
fragilità dei sentimenti e il bisogno umano di comunicare anche quando la
distanza, la guerra o le convenzioni sembrano rendere tutto impossibile.
Attraverso una drammaturgia essenziale e suggestiva, lo spettacolo mette al
centro la parola e l’emozione, dando vita a un racconto teatrale intimo e
potente, capace di coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sui
sentimenti e sulla memoria.
Lo spettacolo sarà proposto anche *venerdì 13 marzo alle ore 10.00*
con una *replica
matinée dedicata alle scuole*, a conferma dell’attenzione della stagione
teatrale verso il coinvolgimento delle nuove generazioni e la diffusione
del teatro tra i più giovani.
La stagione dei *Teatri d’Amiata* continua così a rappresentare un punto di
riferimento culturale per il territorio, offrendo una proposta artistica di
qualità e rafforzando la collaborazione tra le realtà culturali dell’Amiata.
Biglietti e prenotazioni
*Inizio spettacoli:* ore 21.00
*Biblioteca Comunale di Arcidosso*
*Associazione Né Arte Né Parte*
I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello
spettacolo.
*Comune di Castel del Piano *Via Guglielmo Marconi, 9, 58033 Castel del
Piano GR

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl