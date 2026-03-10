(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Comuni di Arcidosso e Castel del Piano
Comunicato stampa del 9 marzo 2026
*Amori impossibili** arriva ai Teatri d’Amiata *
* Giovedì 12 marzo alle ore 21.00 al Teatro Amiatino di Castel del Piano*
Il nuovo appuntamento della stagione teatrale tra Castel del Piano e
Arcidosso
Prosegue la *stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata*, il
cartellone condiviso promosso dai Comuni di *Arcidosso e Castel del Piano*
in collaborazione con *Fondazione Toscana Spettacolo*, che continua a
proporre spettacoli di qualità capaci di unire linguaggi contemporanei e
grandi interpretazioni.
Il prossimo appuntamento è in programma *giovedì 12 marzo alle ore 21.00 al
Teatro Amiatino di Castel del Piano* con lo spettacolo *“Amori impossibili
– ovvero Lettera del soldato e Lettera di bambola”* di *Barbara Nativi*,
con *Teresa Fallai e Vieri Raddi*, per la regia, scene, costumi e luci
di *Dimitri
Milopulos*. La produzione è firmata *Teatro della Limonaia ETS*.
Lo spettacolo intreccia due intense storie d’amore impossibile, raccontate
attraverso lettere e confessioni che attraversano il tempo e lo spazio. Due
vicende apparentemente lontane ma unite da un filo comune: il desiderio, la
fragilità dei sentimenti e il bisogno umano di comunicare anche quando la
distanza, la guerra o le convenzioni sembrano rendere tutto impossibile.
Attraverso una drammaturgia essenziale e suggestiva, lo spettacolo mette al
centro la parola e l’emozione, dando vita a un racconto teatrale intimo e
potente, capace di coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sui
sentimenti e sulla memoria.
Lo spettacolo sarà proposto anche *venerdì 13 marzo alle ore 10.00*
con una *replica
matinée dedicata alle scuole*, a conferma dell’attenzione della stagione
teatrale verso il coinvolgimento delle nuove generazioni e la diffusione
del teatro tra i più giovani.
La stagione dei *Teatri d’Amiata* continua così a rappresentare un punto di
riferimento culturale per il territorio, offrendo una proposta artistica di
qualità e rafforzando la collaborazione tra le realtà culturali dell’Amiata.
Biglietti e prenotazioni
*Inizio spettacoli:* ore 21.00
*Biblioteca Comunale di Arcidosso*
*Associazione Né Arte Né Parte*
I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello
spettacolo.
*Comune di Castel del Piano *Via Guglielmo Marconi, 9, 58033 Castel del
Piano GR
(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Comuni di Arcidosso e Castel del Piano