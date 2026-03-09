(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Referendum, Bonelli: “Da Bartolozzi dichiarazioni inaccettabili, si
dimetta. Meloni condanni”
“Le dichiarazioni della capo di gabinetto del ministro della Giustizia,
Giusi Bartolozzi, che ha definito la magistratura ‘plotoni di esecuzione’ e
che ha detto che ‘scapperà da questo Paese’, sono inaccettabili e
irricevibili. Va immediatamente rimossa dal ministro Nordio, o sarà anche
lui responsabile di questo clima di intimidazione nei confronti della
magistratura.c’è chi sta usando il referendum come una clava per imporre il
dominio della politica sull’autonomia della magistratura. Meloni condanni
le dichiarazioni di Bartolozzi”.
Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Referendum, Bonelli: “Da Bartolozzi dichiarazioni inaccettabili, si