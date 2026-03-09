Close Menu
Trending
lunedì 9 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Referendum, Bonelli: “Da Bartolozzi dichiarazioni inaccettabili, si dimetta. Meloni condanni”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2026

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Referendum, Bonelli: “Da Bartolozzi dichiarazioni inaccettabili, si
dimetta. Meloni condanni”
“Le dichiarazioni della capo di gabinetto del ministro della Giustizia,
Giusi Bartolozzi, che ha definito la magistratura ‘plotoni di esecuzione’ e
che ha detto che ‘scapperà da questo Paese’, sono inaccettabili e
irricevibili. Va immediatamente rimossa dal ministro Nordio, o sarà anche
lui responsabile di questo clima di intimidazione nei confronti della
magistratura.c’è chi sta usando il referendum come una clava per imporre il
dominio della politica sull’autonomia della magistratura. Meloni condanni
le dichiarazioni di Bartolozzi”.
Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl