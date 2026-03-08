Close Menu
Provincia Cosenza: Occhiuto, elezione Faragalli vittoria squadra c.destra

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2026

“A Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo e neo presidente della Provincia di Cosenza, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che gli è stato affidato.
La sua elezione alla guida di una Ente così importante rappresenta un risultato estremamente significativo per il centrodestra e per Forza Italia: una bella vittoria, che conferma l’ottima salute della nostra coalizione.
E per questo ringrazio tutta la squadra del centrodestra, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.
Sono certo che tra la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza continuerà a svilupparsi una collaborazione proficua e costruttiva, nell’interesse dei territori, degli amministratori locali e dei cittadini”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

