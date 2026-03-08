CS ZANGRILLO – PERATHONER

(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 PARALIMPIADI, ZANGRILLO: “ORO DI PERATHONER GIOIA IMMENSA, MILANO CORTINA CONTINUA A REGALARE EMOZIONI”
“Milano Cortina continua a stupire e a regalare emozioni all’Italia. Il primo oro azzurro delle Paralimpiadi, conquistato da Emanuel Perathoner nello snowboard cross sulla pista di Cortina, è una gioia immensa per tutti noi. Questa medaglia apre nel modo migliore il cammino degli Azzurri e racconta, ancora una volta, la forza e la qualità del movimento paralimpico italiano. Dietro questo successo ci sono talento, sacrificio e una straordinaria determinazione”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha poi concluso: “A Perathoner vanno i miei complimenti più sentiti. Milano Cortina continua a mostrarci il volto più bello dello sport: quello che unisce, emoziona e rende orgoglioso un intero Paese”.
(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 PARALIMPIADI, ZANGRILLO: “ORO DI PERATHONER GIOIA IMMENSA, MILANO CORTINA CONTINUA A REGALARE EMOZIONI”