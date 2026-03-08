CS ATESSA, FDI SU STABILIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE

(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 COMUNICATO STAMPA
Atessa, FdI su tabilizzazione in Comune: rilievi confermati e
responsabilità in capo al Sindaco
“Avevamo piena ragione e il Sindaco è l’unico responsabile. Il circolo
cittadino di Fratelli d’Italia Atessa, in merito alla stabilizzazione di un
dipendente comunale inizialmente assunto a tempo determinato nello staff
del Sindaco, prende atto della decisione del primo cittadino di tornare sui
propri passi. Una procedura non solo discutibile sul piano politico ma
anche e soprattutto viziata sul piano normativo. Abbiamo chiesto
l’annullamento dell’intero iter e l’intervento degli organi competenti per
verificare eventuali irregolarità denunciate, senza mai confondere tuttavia
l’attività politica con le questioni personali, ritenendo che denunciare
sia un dovere. Abbiamo posto una questione di legittimità amministrativa e
politica che ha ricevuto solo attacchi personali come risposta, senza
alcuna spiegazione di merito. La partecipazione diretta del Sindaco alla
procedura di selezione del 2022, sulla base della quale si è poi giunti
alla stabilizzazione, è stata ammessa dalla stessa Amministrazione in una
dichiarazione social. Un elemento che, secondo il decreto legislativo
165/2001, è espressamente vietato: l’articolo 35 della norma prevede che le
commissioni di selezione siano composte ‘esclusivamente’ da esperti
indipendenti e non da esponenti politici. Prendiamo atto, dunque, che il
sindaco Borrelli abbia accolto il nostro appello finale a riconsiderare la
decisione presa, probabilmente per timore delle conseguenze politiche e
giuridiche, anche se ci sembra più un provvedimento volto a mettere una
pezza all’errore commesso che un segnale di maturità politica. Non
condividiamo, inoltre, che abbia utilizzato una lettera ‘aperta’ della
dipendente coinvolta, soprattutto nel giorno della Festa della Donna.
Continueremo a denunciare qualsiasi comportamento dovessimo ritenere non
corretto, senza farci intimidire”. Cosi, il circolo cittadino FdI di Atessa.
Atessa, 8 marzo 2026
(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 COMUNICATO STAMPA