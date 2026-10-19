CORTEI. BOSCAINI (FI): “VIOLENZA GRATUITA. SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE. SERVE CERTEZZA DELLA PENA ANCHE PER LA CRIMINALITÀ MINORILE. I RESPONSABILI RISARCISCANO I DANNI

Roma 19 ottobre 26. "Solidarietà alle forze dell'ordine. A Milano e Torino violenza gratuita e manifestazioni "pilotate", perché un conto è esprimere il dissenso, un altro distruggere le proprietà altrui o i beni pubblici. Chi ha procurato danni sia condannato a un risarcimento immediato".

Lo afferma la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, che è netta nel giudizio: "Queste non sono manifestazioni per esprimere dissenso, ma solo violenza". Per Boscaini serve "certezza della pena, sia penale che civile", anche per la criminalità minorile. "Serve responsabilizzare le famiglie. Poi, come da nostra proposta di legge occorre abbassare l'età dell'imputabilità da 14 a 13 anni. E bene il disegno di legge del Governo che introduce modifiche in materia di imputabilità del minore dai 14 a 18 anni, per il quale ora la capacità di intendere e di volere non deve più essere verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria come avviene con i maggiorenni".

La parlamentare poi chiude: "Avrei voluto che anche da sinistra ci fosse stata una ferma condanna di quanto accaduto, invece ho sentito molti ambigui distinguo".