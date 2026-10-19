Panathlon Club Venezia: a Ca’ Farsetti premiati due atleti

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - L'assessore comunale alle Sport, Silvia Peruzzo Meggetto, ha accolto questa mattina a Ca' Farsetti gli atleti e la presidente del Panathlon Club Venezia Junior, Veronica Berti, congratulandosi con gli atleti per gli ottimi risultati raggiunti.
In particolare la presidente Berti il 3 ottobre, a Hangzhou in Cina, ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati mondiali di Dragon Boat con la Nazionale italiana della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK). Berti ha gareggiato come timoniera nella specialità Small Dragon, sulla distanza dei 500 metri, con l'equipaggio Master.
Inoltre il ventenne Nicolò Darai, atleta della motonautica, è recentemente arrivato al terzo posto ai Campionati europei di Formula 125 a Rogozno, in Polonia.
Entrambi hanno ricevuto le congratulazioni dell'assessore Meggetto e il gagliardetto del Comune di Venezia.
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Venezia, 19 ottobre 2026
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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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