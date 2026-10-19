I risultati del concorso Lo Pan Ner – I pani delle Alpi – 17 e 18 ottobre 2026

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - L'Assessorato dell'Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica i risultati del Concorso Lo Pan Ner, organizzato nell'ambito dell'11a Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I pani delle Alpi, svoltasi quest'anno nel comune di Morgex. Alla presenza del Sindaco Federico Barzagli, dell'Assessore all'Istruzione, cultura e politiche identitarie Erik Lavevaz e del Presidente della Regione Renzo Testolin, sono stati premiati:
Il miglior pane nero – sezione A (con almeno il 30% di segale e con il lievito compresso)
1° Forno di Seissogne – Saint-Marcel
2° Forno di Verrogne – Saint-Pierre
3° Forno di Vieux – Rhêmes-Saint-Georges
Il miglior pane nero – sezione B (con almeno il 70% di segale e libera scelta del lievito)
1° La Maison du Bon Grain – Hône
2° Forno di Le Norat – Introd
3° Forno di Chênière – Pollein
1° Forno di Chef-lieu – Saint-Oyen
2° Forno di Champassermaz – Arnad
3° Forno di Sisan – Arnad