(AGENPARL) – Mon 05 January 2026 LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVA A FERRARA: 7 GENNAIO. SINDACO FABBRI: “SARÀ UN
MOMENTO EMOZIONANTE PER TUTTA LA CITTÀ”
CARITÀ: “LA STAFFETTA OLIMPICA SFIORERÀ I LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DELLA
CITTÀ. GRAN FINALE L’ACCENSIONE DEL BRACIERE IN PIAZZA CASTELLO”
Ferrara, 5 gennaio 2026 – Ultime ore di attesa: la Fiamma Olimpica sta per
arrivare a Ferrara. A poco più di un mese dalla partenza da Roma, il 7
gennaio il simbolo delle Olimpiadi farà tappa nella città estense.
Ferrara, infatti, è stata scelta tra le mete del viaggio della Fiamma
Olimpica, partita da Olimpia in Grecia per giungere fino a Milano Cortina,
sedi dell’edizione 2026 delle Olimpiadi invernali. Una scelta prestigiosa e
gratificante da parte del Comitato Olimpico, che ha riconosciuto nella
città estense una realtà importante per rappresentare i valori dello
spirito olimpico.
“Sarà un momento emozionante. Il passaggio della Fiamma Olimpica a Ferrara
è un riconoscimento del ruolo che la nostra città ha saputo costruire nel
tempo, valorizzando il proprio patrimonio e la propria identità, anche
attraverso lo sport – dichiara il sindaco Alan Fabbri -. Un significato che
si rafforza se lo si collega alla storia sportiva e alla qualità degli
atleti ferraresi che, nelle varie discipline, si sono distinti a livello
nazionale e internazionale, portando il nome della città nel mondo.
Percorsi costruiti su impegno, sacrificio e senso di appartenenza, valori
che ritroviamo pienamente nello spirito olimpico e che fanno parte della
nostra comunità”.
“È un grandissimo onore accogliere l’arrivo della Fiamma Olimpica nel suo
viaggio: essere stati scelti come città di tappa ci riempie di orgoglio –
commenta l’assessore allo Sport Francesco Carità – e sono certo che sarà
una straordinaria occasione di festa per tutta Ferrara. Si potrà vivere un
intero pomeriggio da protagonisti curiosando tra gli stand del villaggio
olimpico, o attendendo il passaggio lungo il percorso che sfiorerà i luoghi
più suggestivi della città e l’accensione del braciere in piazza Castello.
Per l’occasione, una speciale illuminazione di alcuni monumenti cittadini
offrirà un clima di celebrazione per questo evento eccezionale. Saranno
tantissimi i tedofori ferraresi che si passeranno di mano in mano l’icona
di quei valori olimpici in cui crediamo anche come Amministrazione di una
città straordinaria che vive lo sport a 360 gradi e che ha ottenuto il
riconoscimento di Città Europea dello Sport 2027”.
Le realtà sportive del territorio, i suoi sportivi più illustri, tutti gli
olimpionici che nei decenni hanno reso Ferrara una città dello sport,
saranno presenti ad onorare il passaggio della Fiamma nella nostra città,
che recentemente è stata insignita del titolo di Città Europea dello Sport
2027, suggellando ancor più quanto fondamentale e importante sia per
Ferrara la sua dimensione sportiva, a tutti i livelli e a tutte le età.
IL PROGRAMMA DEL 7 GENNAIO A FERRARA
L’arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara è previsto per mercoledì 7 gennaio
per le 17.55, con la partenza dei tedofori da via Pomposa. Il passaggio
ferrarese si concluderà in piazza Castello, dove sarà allestito il Braciere
Olimpico (ore 19.30). Lungo il tracciato, ben 43 tedofori si “passeranno”
la fiamma.
Dalle 17 in piazza Castello sarà allestita la City Celebration con
Villaggio Olimpico di 300 metri quadri a cura degli sponsor Coca Cola ed
Eni, con possibilità di scattarsi una foto ricordo con la Fiamma e anche di
stamparla su una lattina in edizione limitata commemorativa delle Olimpiadi
Invernali 2026, mentre al truck si potrà gustare una buona pizza i cui
proventi andranno al banco alimentare; il divertimento è garantito anche
nello spazio dedicato agli sport invernali, dove ci sarà possibilità di
sperimentare diverse simulazioni (bob, hockey, sci e esperienze di virtual
reality di sport invernali), mentre il DJ della Fiamma trasmetterà musica
al villaggio e al convoglio; intanto sul palco attività di intrattenimento.
In attesa dell’arrivo dell’ultimo tedoforo, alle 17.30 dal palco di piazza
Castello interverranno il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport
Francesco
Carità, il prefetto Massimo Marchesiello, il delegato provinciale CONI Ruggero
Tosi e la presidente regionale CIP Emilia Romagna Melissa Milani.
Seguirà altra animazione con musica e distribuzione di gadget in attesa
dell’arrivo dell’ultimo tedoforo e l’accensione del braciere olimpico,
prevista alle 19.30.
I protagonisti degli ultimi metri di staffetta della fiamma olimpica
saranno i campioni Mirco Antenucci, una delle icone più in vista del calcio
ferrarese, storico capitano della Spal, Alessia Maurelli leader e già
capitana delle ex-Farfalle di ginnastica ritmica, Luca Rambaldi, fresco
campione del mondo di canottaggio a Shanghai nel Quattro di Coppia.
Tra i campioni notevoli scelti come tedofori compaiono anche Jessica Rossi e
Martina Santandrea, entrambe atlete del territorio ferrarese.
PERCORSO FIAMMA OLIMPICA A FERRARA
Mercoledì 7 gennaio alle 17.55 partenza dei tedofori da via Pomposa, fuori
dalle Mura di Ferrara, proseguendo da piazzale Medaglie d’Oro. Il percorso
procede dalla Prospettiva, lungo l’asse corso Giovecca fino a via
Montebello, dove il cammino continua fino a Corso Porta Mare, Biagio
Rossetti, Porta Po, sfilando tra piazza Ariostea e palazzo dei Diamanti.
Costeggerà poi il parco Coletta per immettersi in viale Cavour fino a corso
Isonzo, che i tedofori percorreranno in tutta la sua lunghezza fino a via
Darsena, dove la Fiamma proseguirà in direzione via Bologna, per immettersi
in via Kennedy. L’ultimo tratto del percorso si concentra nel centro
storico da corso Porta Reno e poi corso Martiri della Libertà, per giungere
– da piazza Savonarola – in piazza Castello, con il momento solenne e
suggestivo dell’accensione dell’iconico braciere.
VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA IN NUMERI
La Fiamma (partita lo scorso 26 novembre da Olimpia), sta già percorrendo
in questi mesi lo Stivale. Arriverà allo Stadio Meazza di Milano il 6
febbraio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di
Milano Cortina 2026: 12mila chilometri in 63 giorni, 60 città di tappa
attraversate, coinvolte tutte le 110 province d’Italia.
E anche Ferrara il 7 gennaio 2026 sarà dunque protagonista di questa
straordinaria kermesse dello sport e dei valori olimpici, sfilando tra i
luoghi simbolo del Bel Paese.
