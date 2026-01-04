Close Menu
domenica 4 Gennaio 2026
Dichiarazioni del Sindaco Addio al maestro Casavola, Mastella: “Colonna del pensiero giuridico, la sua lezione sulla Dignità e il valore della Persona sono irrinunciabili”

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Dichiarazioni del Sindaco
Addio al maestro Casavola, Mastella: “Colonna del pensiero giuridico, la
sua lezione sulla Dignità e il valore della Persona sono irrinunciabili”
Napoli, 4 gennaio 2025 – “Per chi come me appartiene alla tradizione della
cultura umanistico-cattolica, che ha avuto nel Meridione secolare
tradizione, la dipartita del professore Francesco Paolo Casavola è motivo
di grande cordoglio e dolore. Le sue riflessioni sul rapporto dialogico tra
Dio e Persona, sul valore pre-giuridico della Dignità umana sulla scorta di
Pico della Mirandola e Maritain, mostrano la sua grandezza personale di
giurista ma anche il valore complessivo della cultura giuridica e
umanistica meridionale, per alcuni versi impareggiabile”, lo scrive in una
nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella
nell’esprimere cordoglio per la morte del presidente emerito della Corte
Costituzionale e insigne giurista Francesco Paolo Casavola.
“Lo conobbi da parlamentare e poi da Guardasigilli, quale uomo di
profondissima cultura e raro senso delle Istituzioni. In questa età di buio
e guerra, la lezione di Casavola sulla ‘comunità politico mondiale’, quale
richiamo alla tutela dei diritti umani e alla ricerca della Pace che lui
mutuava dalla ‘Pacem in terris’ di Giovanni XIII, è una delle sue, molte
imperiture lezioni”, conclude Clemente Mastella.

