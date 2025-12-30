Close Menu
Trending
martedì 30 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

Piena condivisione del commissario della Camera di Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico Torre

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Comunicato
stampa n. 9.105
Piena condivisione del commissario della Camera di
Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico
Torre
Benevento, 30 dicembre 2025 – Il commissario straordinario della
Camera di Commercio Irpinia – Sannio Girolamo Pettrone, in riscontro alla
missiva inviata ieri dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso oggi piena condivisione sulla proposta
di un’iniziativa comune tra i due Enti per recuperare nella sua interezza il
Palazzo Camerale di piazza Federico Torre al fine di dare la
possibilità alla cittadinanza di usufruirne al meglio.
E a tal proposito
ha anche informato il sindaco Mastella che la ditta incaricata dalla Camera di
Commercio ha già provveduto a sgomberare i vari ambienti del materiale non
funzionale al recupero ed entro il prossimo mese di gennaio eliminerà tutti i
tubolari afferenti la facciata.
“Subito dopo – conclude
la nota del commissario Pettrone – l’Ente Camerale provvederà all’affidamento
ad un’impresa per la ristrutturazione dell’intero edificio. Lieto di renderla
partecipe di quanto già programmato, ribadisco che con sincero piacere colgo la
sua sollecitazione ed attendo da lei una data utile per l’auspicato incontro”.
——————————- 
Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento
Via Annunziata (Palazzo Mosti) – 82100 Benevento
http://www.instagram.com/comunedibenevento

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl