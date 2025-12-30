(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Comunicato
stampa n. 9.105
Piena condivisione del commissario della Camera di
Commercio sulla necessità di recuperare il Palazzo di piazza Federico
Torre
Benevento, 30 dicembre 2025 – Il commissario straordinario della
Camera di Commercio Irpinia – Sannio Girolamo Pettrone, in riscontro alla
missiva inviata ieri dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso oggi piena condivisione sulla proposta
di un’iniziativa comune tra i due Enti per recuperare nella sua interezza il
Palazzo Camerale di piazza Federico Torre al fine di dare la
possibilità alla cittadinanza di usufruirne al meglio.
E a tal proposito
ha anche informato il sindaco Mastella che la ditta incaricata dalla Camera di
Commercio ha già provveduto a sgomberare i vari ambienti del materiale non
funzionale al recupero ed entro il prossimo mese di gennaio eliminerà tutti i
tubolari afferenti la facciata.
“Subito dopo – conclude
la nota del commissario Pettrone – l’Ente Camerale provvederà all’affidamento
ad un’impresa per la ristrutturazione dell’intero edificio. Lieto di renderla
partecipe di quanto già programmato, ribadisco che con sincero piacere colgo la
sua sollecitazione ed attendo da lei una data utile per l’auspicato incontro”.
——————————-
Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento
Via Annunziata (Palazzo Mosti) – 82100 Benevento
http://www.instagram.com/comunedibenevento
(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Comunicato