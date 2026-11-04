Autonomia: Ghio (Pd), ignorate le proteste e lasciate soli i più fragili, così si spacca il Paese

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Lo ha detto in Aula alla Camera Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo Pd, intervenendo in dichiarazione di voto sull'approvazione a data certa delle intese in materia di Autonomia differenziata tra lo Stato e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
"La Liguria, in particolare, non ha bisogno di più autonomia nella gestione dei problemi, ma di risposte concrete alle difficoltà che attraversano i suoi servizi pubblici. Il rischio più grande riguarda la sanità pubblica. I dati della Fondazione Gimbe parlano di oltre 5 miliardi di euro di mobilità sanitaria interregionale e di più di 5 milioni di italiani che rinunciano alle cure per liste d'attesa, costi e disuguaglianze territoriali. In Liguria i debiti per le prestazioni sanitarie ricevute dai nostri cittadini fuori Regione hanno superato i 231 milioni di euro. È la dimostrazione di una sanità che non riesce a rispondere ai bisogni delle persone, costrette sempre più spesso a cercare altrove le cure che non trovano sul proprio territorio. E la risposta del Governo sarebbe concedere ancora più autonomia nella gestione di questo fallimento?
Non servono bandierine politiche: serve uno Stato che garantisca a tutti gli stessi diritti e le stesse opportunità. State sacrificando la coesione del Paese sull'altare di un baratto politico di maggioranza. Voteremo contro", ha concluso Ghio.
Roma, 3 novembre 2026