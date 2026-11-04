Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agroalimentare

Agricoltura: Bergesio (Lega), con OK Coltiva Italia oltre 1 mld per nostre imprese. Ora battaglia in Ue per la PAC e stop concorrenza sleale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Agricoltori, allevatori e pescatori non chiedono privilegi, ma rispetto, regole giuste e di vivere dignitosamente del proprio lavoro. Con il ddl Coltiva Italia rimettiamo il comparto al centro dello sviluppo nazionale, superando le emergenze con oltre 1,16 miliardi di euro di stanziamenti concreti”.

​Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive a Palazzo Madama, in occasione del via libera definitivo al provvedimento.

​”Investiamo sulla sovranità alimentare destinando 300 milioni alla filiera bovina e all’allevamento dei vitelli autoctoni per ridurre la dipendenza dall’estero, 300 milioni a frumento e soia, e 300 milioni al Piano olivicolo nazionale. A questi si aggiungono 150 milioni per giovani e donne, tra contributi a fondo perduto, mutui agevolati e recupero dei terreni abbandonati”.

​Il senatore rivendica inoltre il risultato sulla gestione idrica: “La proroga del deflusso ecologico, ottenuta con un emendamento della Lega approvato all’unanimità alla Camera, sposta le sperimentazioni al 30 giugno 2028 e gli adeguamenti al 31 dicembre. Una scelta di buonsenso contro la siccità”.

​”Impegni concreti che proseguono nella legge di bilancio per il 2027 – evidenzia Bergesio – con la conferma delle agevolazioni IRPEF sui redditi agricoli, 1 miliardo sul gasolio agricolo, 160 milioni per Agricoltura 4.0, oltre a 100 milioni per la pesca e la cassa integrazione strutturale. Misure fondamentali per sostenere i redditi e tagliare i costi per le imprese”.

​E in Ue la linea confermata al Congresso federale della Lega: “Bruxelles non può imporre burocrazia e vincoli mentre sul mercato entrano prodotti senza gli stessi standard: è concorrenza sleale ed è ora di dire basta – conclude Bergesio, anche come Responsabile Dipartimento Agricoltura del partito – Ribadiamo il no al Fondo unico europeo, la tutela della PAC e il rifiuto di un Green Deal ideologico, per la sovranità alimentare dell’Italia”. 

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl