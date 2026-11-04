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Agroalimentare

Agricoltura: Damiani (FI), impegnati a sostenere settore e rafforzare competitività filiere

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con questo provvedimento stanziamo oltre 1 miliardo di euro a sostegno dell’agricoltura, un settore strategico che rappresenta l’identità del nostro Paese e dei singoli territori. Negli ultimi anni, a fronte delle difficoltà derivanti dal contesto geopolitico, l’economia italiana ha retto anche grazie al lavoro degli agricoltori. A loro dobbiamo dare delle risposte concrete. Noi ascoltiamo sempre il grido di allarme delle categorie. Lo abbiamo fatto anche in queste settimane, scendendo in piazza con i lavoratori e gli imprenditori del settore agricolo per ascoltare le loro istanze. Con questo provvedimento offriamo soluzioni efficaci alla richiesta di semplificazioni e sostegni, consolidando le filiere attraverso strumenti finanziari volti a proteggere i produttori dalle fluttuazioni di mercato, favorendo l’innovazione tecnologica, sbloccando risorse per il piano olivicolo e per aiutare alcune filiere più in difficoltà. L’ agricoltura è un fiore all’occhiello della nostra economia. Lavoriamo per migliorarne la competitività anche sui mercati esteri, non con logiche assistenziali ma con un sostegno convinto e fattivo al settore”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl che contiene misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

(AGENPARL)
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