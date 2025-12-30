(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Comunicato Stampa
Progetto Variante PAI Po: estensione ai bacini del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbianco(Martedì 30 dicembre 2025) – Con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato il progetto di Variante al PAI Po finalizzato ad estendere il PAI medesimo ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbianco. Il Progetto di Variante, per i bacini del Reno, Romagnoli e Conca Marecchia, riguarda:
l’ambito del reticolo idrografico principale, per il quale sono delimitate le nuove fasce fluviali secondo la metodologia del PAI Po e definite le linee di assetto, sulla scorta di recenti aggiornamenti dei quadri conoscitivi relativi alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico, avviati anche in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre e ottobre 2024;
l’ambito dei versanti, per il quale è stata aggiornata la classificazione e perimetrazione delle frane secondo un nuovo approccio metodologico, tenendo conto delle nuove conoscenze e delle più recenti potenzialità di monitoraggio satellitare.
Il progetto medesimo riguarda anche il bacino del Fissero, Tartaro e Canalbianco come descritto nella relazione generale.
La documentazione è composta da: tre Relazioni pdf (Generale, Fasce fluviali e Dissesti di versante), 17 Monografie pdf (una per ciascuna corso d’acqua del reticolo principale, dove sono descritte criticità e linee di assetto), Tavole pdf delle fasce fluviali e delle aree allagabili e Cartografia vettoriale dei dissesti di versante.
La Deliberazione e la documentazione allegata sono di seguito scaricabili:
Si precisa che i seguenti decreti di adozione di Progetto di Aggiornamento del PAI, comprendono anche un aggiornamento delle mappe del PGRA per i medesimi corsi d’acqua
REGIONE LIGURIA
– Decreto del Segretario Generale n.25/2025 – Progetto di aggiornamento del quadro del dissesto dell’elaborato 2 del PAI Po e delle mappe del PGRA del distretto idrografico del Fiume Po nei Comuni di Pontinvrea (SV), Giusvalla (SV), Mioglia (SV), Sassello (SV), Rezzoaglio (GE) e Crocefieschi (GE) in Regione Liguria e sua pubblicazione, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate (ai sensi dell’art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. n. 152/2006) e della successiva approvazione.
