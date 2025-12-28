Genova – la Polizia di Stato effettua le perquisizioni

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Al link le immagini: [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/041b3bae-e3df-11f0-8375-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/041b3bae-e3df-11f0-8375-736d736f6674 ]
COMUNICATO STAMPA
In un caso, il contante (per circa € 560.000) era stato occultato in un vano appositamente ricavato in un garage a Sassuolo.
Sono stati altresì sequestrati alcuni computer, nascosti nell’intercapedine di una parete in un alloggio in provincia di Lodi, e numerosi altri dispositivi elettronici che saranno sottoposti ad analisi nei prossimi giorni.
Nella abitazione di uno degli indagati, che conservava anche circa € 6.000, è stata rinvenuta una bandiera di Hamas. Materiale riconducibile all’organizzazione è stato inoltre trovato in alcuni dei luoghi sottoposti a perquisizione.
In particolare, oltre a vari opuscoli sul movimento islamista, è stata sequestrata una chiavetta USB contenente anāshīd (canti corali della tradizione islamica) celebrativi di HAMAS.
Genova, 28 dicembre 2025
