(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 SOCIAL, MAIORINO (M5S): SOLIDARIETÀ A STEFANIA ASCARI PER MESSAGGI DI ODIO
Roma, 22 dic. – “Le parole d’odio e il body shaming rivolti a Stefania Ascari non sono solo attacchi personali, ma il sintomo evidente di una palude culturale che dobbiamo prosciugare. Cara Stefania, prosegui il tuo cammino a testa alta. Ogni insulto che ricevi conferma quanto siano necessarie le tue battaglie e quanto sia urgente quella rivoluzione culturale di cui parliamo ogni giorno. Vogliamo un Paese libero dalla mentalità becera e ignorante di chi non sa opporre argomenti, ma solo fango. Siamo al tuo fianco per spazzare via questo squallore e costruire qualcosa di migliore”.
Così la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
