MANOVRA, PIRRO (M5S): STRALCIO NORMA POGLIESE VITTORIA DEI LAVORATORI CONTRO DESTRA RETROGRADA

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2025

ROMA, 22 DICEMBRE 2025 – “La vergognosa norma che assestava un altro durissimo colpo ai lavoratori sottopagati, impedendogli di ottenere gli arretrati laddove un giudice sentenziasse che il loro salario violava i dettami dell’art. 36 della Costituzione, è stata stralciata dalla Manovra dove la maggioranza l’aveva inserita di soppiatto. Una vittoria di chi, come il M5S, per tutto il giorno ne ha chiesto la cancellazione. Ma soprattutto un successo per i lavoratori di questo Paese umiliati e sfruttati contro una destra retrograda, il cui unico scopo, evidentemente, è affossare pezzo per pezzo i loro diritti. Bene così”. Lo afferma la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

