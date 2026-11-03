(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Al Teatro Parioli approda “Pesci ad Aprile”: amicizia vera, risate e colpi di scena con I Centouno dal 12 al 22 novembre 2026
Per fortuna ci sono gli amici. Quelli veri, che si contano sulle dita di una mano e che non mancano mai, soprattutto quando il calendario corre veloce verso il fatidico «sì» e la testa comincia a riempirsi di dubbi, paure e perplessità. Arriva sul prestigioso palcoscenico del Teatro Parioli Costanzo, dal 12 al 22 novembre 2026, la commedia brillante “Pesci ad Aprile”. Protagonista assoluto è un trio formidabile: I Centouno, ovvero Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, tre giovani attori legati da una profonda e autentica amicizia fin dall’infanzia. Dopo aver inseguito con tenacia lo stesso sogno, oggi calcano alcuni tra i più importanti palcoscenici italiani collezionando continui sold out. Nello storico teatro romano portano in scena, insieme a Francesca Anna Bellucci e per la regia di Leonardo Buttaroni, una pièce moderna e irresistibile, capace di viaggiare con naturalezza tra bilanci generazionali, riflessioni sul presente e sul futuro, rimpianti inconfessabili e segreti mai svelati, il tutto racchiuso in una centrifuga di risvolti tragicomici da capogiro. Qual è l’unico evento nella vita in grado di far provare a un uomo gioia, ansia, voglia di vivere e fede in un futuro migliore più del matrimonio? L’addio al celibato, ovviamente. La storia si apre ad un giorno dal fatidico “Si”. Il futuro sposo, invece di sentirsi trascinato dall’entusiasmo e dalla gioia, è in preda ad una crisi di un profondo smarrimento. Per fortuna, a fare da scudo, ci sono gli inseparabili amici di sempre. Inizia il conto alla rovescia e i tre si trovano a vivere le ventiquattr’ore più surreali e sconvolgenti della loro esistenza, anche per via di una curiosa “professionista” ingaggiata per animare la serata. Tra risate travolgenti a e autentici momenti di commozione lo spettacolo mette a nudo la bellezza dei legami umani, dimostrando che nella vita non c’è rifugio migliore se non quello degli affetti e di coloro che ti conoscono da sempre.
Trending
- Venezia per due giorni ospita il Venice Sustainable Fashion Forum: istituzioni, imprese e innovazione a confronto sul futuro sos
- Comunicato Stampa 1953/2026 A Ecomondo (Rimini) le Regioni del Bacino Padano insieme per rinnovare l’impegno a ridurre gli inquinanti e realizzare una ‘Road map’ per l’attuazione della nuova direttiva europea. Venturini: “Solo grazie alla collaborazione si raggiungono risultati
- SPIAGGE TOSCANE A RISCHIO, CECCARDI (LEGA): «PIANO DA 547 MILIONI, GIANI SCOPRA LE CARTE SUI FONDI UE»
- Al Lido di Venezia sabato 7 novembre. Cercare un altro futuro in tempi di crisi, torna lo spettacolo tra immagini e musica
- Donne in relazione”: al Centro Donna un percorso per riscoprire la propria identità e costruire relazioni più libere
- Natale 2026, mandarini ripieni di sorbetto e pistacchi. La sfiziosa idea di Tonitto 1939 per il dessert delle feste
- Torino Metro 1, Maccanti (Lega): “Dai sindaci del PD tanta visibilità politica, ma su loro responsabilità tacciono
- IL COMUNE COMUNICA – Sport, inclusione e partecipazione: presentata la convention regionale di Special Olympics Team Puglia, sabato al CUS Bari attesi 180 partecipanti
- Municipalità di Favaro Veneto: martedì 10 novembre convocazione del Consiglio
- La LutherRose 2026 al professor Alberto Melloni, primo italiano a ricevere il riconoscimento
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu