Badminton: Conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani Junior e Under 2025

*Conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani Junior e Under 2025*
Il primo giorno di gara dei Campionati Italiani Junior e Under 2025 che si
stanno svolgendo a Chiari (BS) si è concluso senza troppe sorprese con
tutte le principali teste di serie che sono avanzate nei tabelloni di
singolare maschile e singolare femminile delle quattro categorie: Junior,
Under 17, Under 15 e Under 13.
Unica testa di serie che ha lasciato anticipatamente il tabellone è nel
singolare femminile dove Melissa Concas (MaraBadminton) è stata superata in
due set (21-16; 21-13) da Heidi Gramm (ASV Uberetsch).
Bene invece tutte le altre teste di serie vincenti in due parziali in
particolare nel singolare maschile Under 15 De Leon (Junior BC Milano),
Frassine (Brescia Sport Più), Veronese (Arena Badminton) e Cardillo (BC
Pietrarossa); nel singolare femminile Under 15 Hellrigl (ASV Mals),
Virgilitto (Pol. Le Racchette), Falchetti (GSA Chiari) e Stricker (ASV
Mals) e nel singolare maschile Under 17 Catalfamo (GS Fiamme Oro), Telser
(ASV Mals), Santangelo (BC Paternò) e Tataru (ASV Mals).
Domani debutteranno tutti i tabelloni e di doppi e le principali favoriti
nei singolari che non sono scesi in campo oggi e si disputeranno per ogni
tabellone gli ottavi di finale per un totale di 138 match.
L’evento è stato anche caratterizzato per il Plastic Free e pienamente
sostenibile con diverse iniziative messe in campo dal club organizzatore
del GSA Chiari, tra cui l’assenza di bottiglie di plastica.
La Commissione Atleti ha anche organizzato un concorso a premi per tutti
gli atleti presenti a Chiari, come iniziativa per coinvolgere i
giovani atleti con domande di Badminton, Regolamenti, Antidoping, Fair Play
e Cultura Sportiva Generale.
La Federazione Italiana Badminton avvierà da domani l’attivazione dello
sportello di ascolto per i club affiliati, iniziativa volta a favorire il
dialogo diretto tra la Segreteria Generale e le società del territorio. Il
Segretario Generale sarà presente già nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre
e sarà disponibile a incontrare dirigenti e rappresentanti dei club per
brevi riunioni individuali della durata massima di 30 minuti, dedicate
all’ascolto di proposte, istanze, suggerimenti e segnalazioni operative.
Due campi saranno in diretta streaming su:
https://www.youtube.com/@SpoteSport
Link del Torneo:
https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/2B986BEA-F6C7-4EE4-8FE2-FC4F30D6F3CA
*Milagros Barrera*
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Badminton
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma
http://www.badmintonitalia.it
