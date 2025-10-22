Close Menu
Governo. Frijia (Fdi): Meloni riafferma linea di Italia protagonista in Europa e nel mondo

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 Governo. Frijia (Fdi): Meloni riafferma linea di Italia protagonista in Europa e nel mondo
“Oggi Giorgia Meloni ha riaffermato la linea di un’Italia protagonista, credibile e autorevole in Europa e nel mondo e ribadito l’impegno dell’Esecutivo in una politica estera equilibrata e ferma, confermando sul terreno delle principali criticità internazionali il pieno sostegno all’Ucraina, senza però prevedere l’invio di truppe italiane, e il riconoscimento dello Stato di Palestina che potrà avvenire solo a condizione di un disarmo effettivo e della totale esclusione di Hamas. Posizioni chiare, pragmatiche e costruttive”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.
“Al Consiglio Europeo di domani Giorgia Meloni porterà tre priorità: maggiore flessibilità del Patto di Stabilità per garantire investimenti nella difesa comune; la modifica del Green Deal ancorato a obiettivi realistici e sostenibili, non ideologici; il principio di neutralità tecnologica, che mantenga aperte tutte le soluzioni – dai biocarburanti all’elettrico – anche oltre il 2035. Ma al Consiglio Europeo il presidente del Consiglio porterà i risultati concreti ottenuti dal Governo, riconosciuti anche a livello internazionale: la valutazione positiva del Fondo Monetario Internazionale e l’upgrade del rating da parte delle principali agenzie che testimoniano la solidità economica e la credibilità finanziaria del Paese. Per non dire delle politiche migratorie, con cui l’Italia si conferma protagonista nei negoziati europei e nelle iniziative di contrasto all’illegalità, con risultati già visibili in termini di gestione dei flussi e cooperazione internazionale. Insomma, dopo tre anni di lavoro, l’Italia è tornata al centro dell’Europa, con autorevolezza, serietà e visione”.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

