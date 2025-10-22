Comunicato Stampa_CULTURA, TORQUATI – MARCHISIO: “CON RITMO ROMA! 2025 CORSI A COSTI AGEVOLATI IN QUATTRO SCUOLE DI MUSICA DEL TERRITORIO”

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 *CULTURA, TORQUATI – MARCHISIO: “CON RITMO ROMA! 2025 CORSI A COSTI
AGEVOLATI IN QUATTRO SCUOLE DI MUSICA DEL TERRITORIO”*
“Sono quattro le scuole di musica sul territorio del Municipio XV
selezionate tramite avviso pubblico per RITMO ROMA! 2025, l’iniziativa
promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il
coordinamento del Dipartimento Attività Culturale, che promuove corsi di
musica a costi agevolati per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.
Con iscrizione entro e non oltre il prossimo 5 novembre, le scuole di
musica convenzionate Scuola Visione di Arci Ea Lab A.P.S, Associazione
Culturale Musica Nova, Associazione Culturale Teatro Empatico e C.C.E.P.
Unla Roma Nord, promuovono l’accesso al primo anno di corsi di musica e
canto a costi agevolati ai giovani residenti a Roma facenti parte di
famiglie con un indicatore ISEE non superiore a € 25.000 euro.
Grazie a Roma Capitale e alle scuole di musica del territorio che hanno
aderito al progetto; una nuova opportunità per la città di rendere l’arte e
la cultura accessibili a tutte e tutti.”
Elenco completo e tutte le informazioni disponibili sul portale di Roma
Capitale:
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso/ritmo-roma-2025.page
Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati e
l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.
Roma, 22 ottobre 2025
Uff. Stampa
Daniele Torquati
Presidente Municipio Roma XV
http://www.danieletorquati.it
