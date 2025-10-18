Close Menu
1° comunicato stampa del 18 ottobre 2025

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
CARINOLA (CE). APPICCA IL FUOCO ALLA CASA DOPO LENNESIMO LITIGIO CON LA
MOGLIE: ARRESTATO 37ENNE.
Notte di paura in via Rio Persico, a Carinola, dove un violento incendio ha
distrutto unabitazione e portato allarresto di un uomo accusato di aver
appiccato le fiamme al culmine di un furioso litigio con la moglie.
Lepisodio è avvenuto nella notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i
Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti del
Commissariato della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, allertati da una
chiamata di emergenza giunta alla Centrale Operativa dellArma. Quando le
pattuglie sono arrivate in via Rio Persico, le fiamme avevano già avvolto
gran parte dellimmobile, rendendo necessario anche lintervento dei vigili
del fuoco.
I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire una drammatica
vicenda familiare. Secondo quanto emerso, il 37enne, avrebbe dato alle
fiamme labitazione dopo una violenta discussione con la moglie, scaturita
da futili motivi.
La donna, in stato di forte agitazione, ha raccontato ai militari che da
circa sette anni il loro matrimonio era precipitato in un clima di tensione
e violenza. Negli ultimi tempi, secondo la testimonianza della donna, il
marito avrebbe assunto comportamenti sempre più aggressivi e minacciosi,
anche davanti ai figli minorenni della coppia.
Luomo, già noto alle forze dellordine, è stato arrestato in flagranza di
reato con laccusa di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti contro
familiari o conviventi. Dopo le formalità di rito, su disposizione
dellAutorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di
Santa Maria Capua Vetere.
Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere, condotte da Carabinieri e Polizia di Stato, proseguono per
ricostruire nel dettaglio le dinamiche dellepisodio e verificare eventuali
precedenti denunce per maltrattamenti.
Labitazione della coppia è stata dichiarata inagibile a causa dei gravi
danni provocati dalle fiamme.

