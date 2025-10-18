1° comunicato stampa del 18 ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
CARINOLA (CE). APPICCA IL FUOCO ALLA CASA DOPO LENNESIMO LITIGIO CON LA
MOGLIE: ARRESTATO 37ENNE.
Notte di paura in via Rio Persico, a Carinola, dove un violento incendio ha
distrutto unabitazione e portato allarresto di un uomo accusato di aver
appiccato le fiamme al culmine di un furioso litigio con la moglie.
Lepisodio è avvenuto nella notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i
Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti del
Commissariato della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, allertati da una
chiamata di emergenza giunta alla Centrale Operativa dellArma. Quando le
pattuglie sono arrivate in via Rio Persico, le fiamme avevano già avvolto
gran parte dellimmobile, rendendo necessario anche lintervento dei vigili
del fuoco.
I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire una drammatica
vicenda familiare. Secondo quanto emerso, il 37enne, avrebbe dato alle
fiamme labitazione dopo una violenta discussione con la moglie, scaturita
da futili motivi.
La donna, in stato di forte agitazione, ha raccontato ai militari che da
circa sette anni il loro matrimonio era precipitato in un clima di tensione
e violenza. Negli ultimi tempi, secondo la testimonianza della donna, il
marito avrebbe assunto comportamenti sempre più aggressivi e minacciosi,
anche davanti ai figli minorenni della coppia.
Luomo, già noto alle forze dellordine, è stato arrestato in flagranza di
reato con laccusa di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti contro
familiari o conviventi. Dopo le formalità di rito, su disposizione
dellAutorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di
Santa Maria Capua Vetere.
Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere, condotte da Carabinieri e Polizia di Stato, proseguono per
ricostruire nel dettaglio le dinamiche dellepisodio e verificare eventuali
precedenti denunce per maltrattamenti.
Labitazione della coppia è stata dichiarata inagibile a causa dei gravi
danni provocati dalle fiamme.
