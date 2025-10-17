(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 MANOVRA, M5S: GIORGETTI VENDE AD AGENZIE RATING, ITALIANI NON COMPRANO PIÙ NULLA
Roma, 17 ottobre. “Probabilmente mai come nell’odierna e spiacevole battuta del Ministro Giorgetti c’è la cartina al tornasole della quarta Legge di bilancio del Governo Meloni. Il ministro più austero di Monti e Schäuble messi insieme, oggi ha visto bene di ironizzare sulla Manovra dicendo che ormai è già venduta così com’è alle agenzie di rating. Diciamocela tutta: è una pessima ma indicativa battuta. Mentre infatti Giorgetti vende le sua austerità, i suoi tagli e le sue tasse a Standard&Poor’s e Fitch, gli italiani con la sua Legge di bilancio compreranno sempre di meno. Del resto è lo stesso ministro ad aver scritto nel Documento programmatico di finanza pubblica che la misera crescita dello 0,7% prevista per il 2026 è identica sia nel quadro tendenziale, cioè senza Legge di bilancio, sia nel quadro programmatico, cioè con Legge di bilancio. È la plastica certificazione, senza precedenti, di una Manovra nulla, inutile, evanescente, di fatto morta, per stessa ammissione del ministro che l’ha scritta. E questa è purtroppo anche la chiave di lettura per comprendere l’inutilità del taglio Irpef sul ceto medio, l’inutilità dei miseri stanziamenti per le imprese, l’inutilità del mini-intervento sulla detassazione degli aumenti contrattuali. Una Legge di bilancio a impatto nullo significa allora che non è per questa via che si può ribaltare una questione salariale che vede i salari reali italiani registrare ancora un -9% rispetto al 2021, mentre l’inflazione alimentare viaggia ancora al +5% a settembre. Meloni e Giorgetti abbiano un minimo di pudore: venderanno pure questa penosa mercanzia contabile alle agenzie di rating, che la Meloni di opposizione indicava come minaccia alla democrazia, ma gli italiani con questa paccottiglia compreranno sempre di meno. Infine sulle banche sta per compiersi l’ennesima pantomima, con l’ennesima tassa facoltativa e l’ennesimo anticipo di liquidità, che già viene usato per gettare fumo negli occhi degli italiani. Intanto però a gridare sono i portafogli vuoti”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.
