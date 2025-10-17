Close Menu
Trending
venerdì 17 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MANOVRA, M5S: GIORGETTI VENDE AD AGENZIE RATING, ITALIANI NON COMPRANO PIÙ NULLA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 MANOVRA, M5S: GIORGETTI VENDE AD AGENZIE RATING, ITALIANI NON COMPRANO PIÙ NULLA
NOTA STAMPA
*MANOVRA, M5S: GIORGETTI VENDE AD AGENZIE RATING, ITALIANI NON COMPRANO PIÙ NULLA*
Roma, 17 ottobre. “Probabilmente mai come nell’odierna e spiacevole battuta del Ministro Giorgetti c’è la cartina al tornasole della quarta Legge di bilancio del Governo Meloni. Il ministro più austero di Monti e Schäuble messi insieme, oggi ha visto bene di ironizzare sulla Manovra dicendo che ormai è già venduta così com’è alle agenzie di rating. Diciamocela tutta: è una pessima ma indicativa battuta. Mentre infatti Giorgetti vende le sua austerità, i suoi tagli e le sue tasse a Standard&Poor’s e Fitch, gli italiani con la sua Legge di bilancio compreranno sempre di meno. Del resto è lo stesso ministro ad aver scritto nel Documento programmatico di finanza pubblica che la misera crescita dello 0,7% prevista per il 2026 è identica sia nel quadro tendenziale, cioè senza Legge di bilancio, sia nel quadro programmatico, cioè con Legge di bilancio. È la plastica certificazione, senza precedenti, di una Manovra nulla, inutile, evanescente, di fatto morta, per stessa ammissione del ministro che l’ha scritta. E questa è purtroppo anche la chiave di lettura per comprendere l’inutilità del taglio Irpef sul ceto medio, l’inutilità dei miseri stanziamenti per le imprese, l’inutilità del mini-intervento sulla detassazione degli aumenti contrattuali. Una Legge di bilancio a impatto nullo significa allora che non è per questa via che si può ribaltare una questione salariale che vede i salari reali italiani registrare ancora un -9% rispetto al 2021, mentre l’inflazione alimentare viaggia ancora al +5% a settembre. Meloni e Giorgetti abbiano un minimo di pudore: venderanno pure questa penosa mercanzia contabile alle agenzie di rating, che la Meloni di opposizione indicava come minaccia alla democrazia, ma gli italiani con questa paccottiglia compreranno sempre di meno. Infine sulle banche sta per compiersi l’ennesima pantomima, con l’ennesima tassa facoltativa e l’ennesimo anticipo di liquidità, che già viene usato per gettare fumo negli occhi degli italiani. Intanto però a gridare sono i portafogli vuoti”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl