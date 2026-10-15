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Umbria

ptn – lancio 408-15 ottobre +++ Acquasparta / Iniziativa sulla violenza di genere

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Amministrazione provinciale di Terni – ufficio stampa

(ptn) Acquasparta, Comune e Associazione Olga insieme contro il femminicidio: sabato l'iniziativa "I giorni dopo: abitare l'assenza"TERNI – 15 OTT – Si svolgerà sabato prossimo, 17 ottobre, a Palazzo Cesi di Acquasparta (Sala del Trono) l'incontro "I giorni dopo: abitare l'assenza", organizzato dal Comune di Acquasparta, in collaborazione con l'Associazione Olga. L'evento, con inizio alle 10.00, intende sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'educazione affettiva, della prevenzione della violenza di genere e della promozione di una cultura fondata sul rispetto. Di seguito il comunicato. "Al centro dell'appuntamento ci sarà la testimonianza di Giuseppe Delmonte, presidente di Associazione Olga, psicologo e orfano di femminicidio. Dopo l'uccisione della madre Olga, nel 1997, Delmonte ha trasformato la propria esperienza in un impegno concreto per scuotere le coscienze, costruire e rafforzare la cultura della prevenzione. Nata a Milano nel 2024 in memoria di Olga, l'Associazione realizza percorsi formativi e progetti di sensibilizzazione nelle scuole, nelle aziende e nelle istituzioni, promuovendo l'uguaglianza, il rispetto e la tutela delle vittime di violenza e degli orfani di femminicidio. Ad aprire l'incontro sarà il cantautore Antonio Maggio, che interpreterà "La faccia e il cuore", brano scritto insieme a Ermal Meta e cantato al Festival di Sanremo nel 2020 con Gessica Notaro, vittima di violenza. L'iniziativa rappresenta un'occasione per riflettere sull'importanza della conoscenza e dell'impegno condiviso per contrastare ogni forma di violenza. La prevenzione passa anche dall'educazione, dalla capacità di riconoscere i comportamenti violenti e dalla costruzione di relazioni basate sulla dignità e sul rispetto reciproco. Con questo appuntamento, Acquasparta conferma la propria attenzione verso un tema di grande attualità, invitando l'intera comunità a prendere parte a un momento di ascolto e consapevolezza".  (ptn/red 408/26) (nella foto Palazzo Cesi)

(AGENPARL)
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