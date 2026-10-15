L’eredità degli anni Ottanta di scena a ‘Raccontare il tempo

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Pesaro 15 ottobre, 2026
COMUNICATO STAMPA
/Sabato 1//7// ottobre a //Saltara (Colli al Metauro)// l'in//contro
con Scroccu e Gualtieri/
PESARO – Prosegue la nuova rassegna itinerante 'RACCONTARE IL TEMPO'
dedicata alla storia, promossa dall'associazione culturale Macchie e
Inchiostri insieme all'Iscop, con il patrocinio della Provincia e dei
Comuni di Terre Roveresche, San Costanzo, Fermignano e Colli al
Metauro. 'COSA è RIMASTO DEGLI ANNI OTTANTA? LA STORIA E ALCUNE RADICI
DEL NOSTRO PRESENTE' è il titolo del prossimo appuntamento in
programma SABATO 17 OTTOBRE, alle ORE 17.30, nella cHIESA DEL
GONFALONE A SALTARA (Colli al Metauro). Partecipa all'incontro
GIANLUCA SCROCCU, professore associato di Storia contemporanea
all'università di Cagliari, che dialogherà con MARCO GUALTIERI,
assegnista di ricerca e docente dell'università di Urbino e
promotori – verrà analizzato un decennio di profondo cambiamento
strutturale per la politica e la società italiana. Partendo dallo
scenario internazionale, caratterizzato dalla fase finale della Guerra
Fredda e dalle figure di Thatcher, Reagan e Gorbaciov, la discussione
si concentrerà sulle trasformazioni del sistema politico italiano. Tra
le tematiche affrontate il mutamento del ruolo dei partiti e
dell'opinione pubblica, oltre all'impatto dei media che hanno favorito
la personalizzazione, la spettacolarizzazione e la nascita di una
nuova estetica della politica fatta di simboli e riti». L'ingresso è
gratuito. Per gli insegnanti che parteciperanno agli incontri della
rassegna è previsto il riconoscimento dei crediti formativi.