MO: Pd, governo chiarisca subito con Israele revoca visto a giornalista Radio Popolare

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Vogliamo sapere quali iniziative diplomatiche e politiche il Governo intenda assumere, anche in coordinamento con le istituzioni dell'Unione Europea e gli organismi internazionali competenti, affinché sia sempre garantito ai giornalisti italiani e internazionali l'accesso ai territori interessati, nel rispetto delle legittime disposizioni di sicurezza. È fondamentale contrastare restrizioni arbitrarie, opache o sproporzionate all'attività informativa, pretendendo procedure trasparenti, motivazioni verificabili e adeguate possibilità di riesame dei provvedimenti che impediscono l'ingresso nel Paese.
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L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
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