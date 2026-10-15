Cs e foto Capocollo di Martina Franca ufficialmente IGP

Capocollo di Martina Franca riconosciuto prodotto IGP dalla Commissione Europea

Traguardo storico per

il capocollo di Martina Franca: è stato iscritto nel registro europeo delle

Indicazioni Geografiche Protette (IGP). L'atteso e meritato riconoscimento adesso

è ufficiale.

E' la tappa conclusiva

di un percorso avviato nel 2020 che ha visto sinergicamente impegnati, in un

lavoro complesso e instancabile produttori, gli operatori del settore locale

della macelleria e delle norcineria e le istituzioni, in prima linea il Comune

di Martina.

La decisione della

Commissione Europea era molto attesa dallo scorso mese di giugno, a seguito

della pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea, avvenuta il 22 giugno, che ha aperto una finestra

temporale di 90 giorni per eventuali opposizioni da parte di soggetti o enti con interesse

legittimo. Non essendo stata presentata alcuna opposizione alla Commissione,

l'iter è stato concluso positivamente, con l'iscrizione definitiva nel registro

europeo IGP dei prodotti tutelati.

"L'indicazione

geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) è iscritta nel registro

dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del

esecuzione della Commissione Europea. Il provvedimento entrerà in vigore il

ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea avvenuto oggi 15 ottobre 2026.

"Il

tanto atteso inserimento fra i prodotti tutelati IGP del Capocollo di Martina

Franca da parte della Commissione Europea è finalmente ufficiale. Questo

traguardo –sottolineano il

Sindaco Gianfranco Palmisano e l'Assessore

alle Attività Produttive Francesco Aquaro- ci riempie di orgoglio soprattutto perché costituisce un meritato

riconoscimento all'arte della norcineria di Martina e a tutti gli operatori

della filiera, produttori, macellai e trasformatori del nostro territorio che

hanno reso questo prodotto straordinario una eccellenza della norcineria

italiana. Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato in maniera

instancabile, spendendosi per raggiungere questo importante traguardo e di cui

daremo presto onore e merito, agli operatori del settore e alle istituzioni".

Esprime la sua

soddisfazione Giuseppe Santoro,

Presidente dell'Associazione Produttori Capocollo di Martina Franca: "E' un risultato storico che ci riempie di

orgoglio e gioia, ma è prima di tutto il coronamento di un percorso

lunghissimo, durato oltre sei anni dal deposito della prima domanda. È stato un cammino lungo, complesso e

tutt'altro che privo di ostacoli. È una

vittoria collettiva di e per tutto il territorio della Valle d'Itria — da

Martina Franca a Locorotondo e Cisternino. Il riconoscimento europeo della

denominazione IGP protegge finalmente un patrimonio culturale e gastronomico

inimitabile, legandolo indissolubilmente alle sue radici: i boschi di fragno,

il nostro microclima collinare, il mire cutte (vino cotto) e la sapienza

manuale dei nostri artigiani. Oggi celebriamo anche l'inizio di una nuova fase:

il marchio IGP è una leva strategica per tutelare l'autenticità del prodotto

contro le imitazioni, rilanciare la filiera suinicola locale e promuovere la

bellezza e l'eccellenza della nostra terra in Italia e nel mondo".