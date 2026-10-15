EDOARDO DE ANGELIS: VENERDI’ 16 OTTOBRE ESCE IL VIDEO DI “ERANO SOLO UOMINI (IO SOGNO)”TRATTO DALL’ALBUM “ULISSE AL CONFINE DEL TEMPO”

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Aggiungi articolo
Dal mare del mito al mare della cronaca. Sarà disponibile su YouTube, dalle ore 12 di venerdì 16 ottobre 2026 il nuovo video del cantautore Edoardo De Angelis, “Erano solo uomini (Io sogno”), brano tratto dall’album “Ulisse al confine del tempo” (Azzurra Music). Diretto da Angelo Resta e interpretato da De Angelis insieme all’artista ospite Nicole Coceancig, il video affronta una delle più grandi tragedie del nostro tempo: il naufragio del caicco Summer Love al largo di Cutro. L’uscita sarà accompagnata da quattro appuntamenti pubblici a Lucca, Ceccano, Roma e Milano dedicati alla presentazione del progetto.
C’è un nome che, in questi mesi, attraversa cinema, letteratura e musica: Ulisse. Da una parte il kolossal “Odissea” di Christopher Nolan, che ha riportato al centro dell’immaginario internazionale il viaggio epico raccontato da Omero; dall’altra “Ulisse al confine del tempo”, il recente album di Edoardo De Angelis, che sceglie lo stesso personaggio per raccontare inquietudini, fragilità e speranze dell’uomo contemporaneo.
Due linguaggi differenti per rileggere un mito che continua a interrogare il presente. Se Nolan restituisce all’Odissea la dimensione spettacolare del grande racconto cinematografico, De Angelis ne ricerca il significato più intimo e universale. Il suo Ulisse diventa metafora dell’essere umano di oggi, sospeso tra memoria e futuro, radici e cambiamento, paura dell’ignoto e desiderio di conoscenza. Non soltanto l’eroe del ritorno a Itaca, ma il simbolo di una ricerca che non conosce approdi definitivi, perché ogni approdo può trasformarsi nell’inizio di un nuovo viaggio.
In questo percorso il mare torna protagonista, ma non più come scenario mitologico. In “Erano solo uomini (Io sogno)” diventa il luogo concreto di una tragedia che ha segnato la coscienza collettiva. Il video è ispirato e dedicato al documentario di Angelo Resta “Cutro, 94… and more” e racconta, attraverso immagini e testimonianze, il naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. A bordo del Summer Love viaggiavano circa duecento migranti. Novantaquattro i corpi recuperati, tra cui quelli di trentacinque minori. Uomini, donne e bambini che avevano affidato al mare la speranza di una vita diversa.
La regia del video porta la firma dello stesso Angelo Resta, che ha utilizzato immagini originali tratte dal suo documentario, creando un dialogo intenso tra musica, cinema, memoria e testimonianza.
«Erano solo uomini (Io sogno) è la risposta immediata e naturale alla visione del film Cutro, 94… and more di Angelo Resta, un’opera che andrebbe distribuita nelle scuole insieme ai libri di testo», racconta Edoardo De Angelis, «La straordinaria umanità del film, il suo richiamo alla giustizia e alla solidarietà, chiedono una riflessione profonda e una pronta reazione. Credo fermamente che, di fronte a tragedie come quella di Cutro, sia necessario che ognuno, a suo modo, si impegni e assuma una posizione netta e precisa».
Dopo la pubblicazione del video, Edoardo De Angelis presenterà l’album “Ulisse al confine del tempo” e il nuovo lavoro audiovisivo dal vivo sabato 17 ottobre a Lucca, a Villa Bottini, nell’ambito della rassegna LuccAutori; il 22 ottobre a Ceccano (Frosinone), al Caffè Letterario Sinestesia; il 23 ottobre a Roma, all’Antica Stamperia Rubattino, in un concerto con Reno Brandoni, Michele Arena, Luca Carrubba e Antoine Ruiz; e il 24 ottobre a Milano, alla Fiera del Disco di Novegro (frazione di Segrate).
“Ulisse al confine del tempo” è pubblicato da Azzurra Music su licenza de Il Cantautore Necessario ed è prodotto dall’A.C. CulturArti con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.