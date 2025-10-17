Invito a Conf. Stampa: “Vertenza Configliachi. Lunedì 20 ottobre, alle 12.00, al termine del tentativo di conciliazione la CONFERENZA STAMPA dei sindacati”

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 *Invito a Conferenza Stampa*
Si comunica che nel mattino di *lunedì 20 ottobre* si terrà presso la
*Prefettura
di Padova*, in *Piazza Antenore*, il tentativo di conciliazione ai sensi
della legge 146/90 tra le rappresentanze delle Segreterie Provinciali di Fp
Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl e la Direzione dell’Istituto Luigi Configliachi, al
fine di trovare una soluzione che metta fine allo stato di agitazione dei
dipendenti dell’ente.
Al termine dell’incontro, indicativamente alle *ore 12.00*, direttamente
nello spazio antistante la Prefettura, è stata convocata una *CONFERENZA
STAMPA* in cui i rappresentanti sindacali – *Alfredo Sbucafratta* della Fp
Cgil Padova, *Andrea Ricci* della Cisl Fp di Padova e Rovigo e *Hena Helena
Da Silva Velotti* della Uil Fpl Padova – spiegheranno l’esito dell’incontro
e le possibili evoluzioni della vertenza.
