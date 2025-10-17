Close Menu
venerdì 17 Ottobre 2025
1° comunicato stampa del 17 ottobre 2025

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
SANTA MARIA A VICO (CE). 53ENNE CONDANNATA PER FURTO E TRUFFA INFORMATICA:
ARRESTATA DAI CARABINIERI.
Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre, i militari della Stazione
Carabinieri di Santa Maria a Vico hanno tratto in arresto, in quel centro,
una 53enne del luogo. La donna, già nota alle forze dellordine, era in
stato di libertà fino a ieri, quando nei suoi confronti è stato eseguito un
ordine di carcerazione emesso dallUfficio Esecuzioni Penali della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Larresto è avvenuto in esecuzione del provvedimento con cui lAutorità
Giudiziaria ha disposto che la stessa sconti la pena di un anno e sei mesi
di reclusione, a seguito di condanna definitiva per una serie di reati
commessi tra il 2018 e il 2023.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 53enne è stata riconosciuta
colpevole di furto in abitazione e di indebito utilizzo e falsificazione di
strumenti di pagamento diversi dal contante, fatti avvenuti nel 2018 proprio
a Santa Maria a Vico. A questi episodi si aggiunge una successiva condanna
per sostituzione di persona in concorso, reato commesso nel 2023 a Santa
Maria la Fossa.
Dopo le formalità di rito svolte presso la Stazione dei Carabinieri,
larrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Santa Maria
Capua Vetere, dove dovrà espiare la pena disposta dallAutorità Giudiziaria.

