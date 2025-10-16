(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*MILANO, DE CORATO (FDI): «OCCUPANTI LEONCAVALLO RIFIUTANO NUOVA SEDE MA
HANNO FATTO MALE I CONTI».*
Milano, 16 Ottobre 2025 – «E’ di oggi la notizia che il centro sociale
Leoncavallo ha rifiutato definitivamente la possibilità di spostarsi nella
sede comunale di via San Dionigi, nonostante il Comune cerchi di
accontentarli. Vogliono, al contrario, riappropriarsi della vecchia sede di
via Watteau, seppur con l’incognita della famiglia Cabassi che,
probabilmente, non cederà. Mercoledì 22 è stata organizzata un’assemblea
cittadina nella sede dell’Arci per discutere della nuova possibile
collocazione. Ma, forse, gli occupanti abusivi hanno fatto male i conti se
pensano di poter decidere quale immobile occupare e in poche settimane,
dopo decenni di occupazione abusiva e un debito di oltre 3 milioni di euro
per il quale la proprietà ha chiesto risarcimento allo Stato».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di
Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 [image: logo_camera_social.jpg]