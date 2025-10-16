Close Menu
IL COMUNE COMUNICA – Giornata internazionale contro la povertà, domani a Bari la ‘Notte dei Senza Dimora’: il programma

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA POVERTÀ
DOMANI LA ‘NOTTE DEI SENZA DIMORA’
NEL CENTRO POLIFUNZIONALE “AREA 51” DI BARI
Il 17 ottobre ricorre la Giornata internazionale contro la povertà, istituita dall’ONU nel 1992. Per l’occasione, domani il Centro Polifunzionale “Area 51” di Bari (corso Italia 83) apre le sue porte alla cittadinanza con un pomeriggio di dialogo, solidarietà e condivisione. L’iniziativa, intitolata “Notte dei Senza Dimora”, si svolgerà dalle 16 alle 19, in collaborazione con l’associazione di volontariato In.Con.Tra., e rappresenta un momento di riflessione e partecipazione attiva sui temi dell’esclusione sociale e della povertà, coinvolgendo istituzioni, operatori e cittadini.
L’obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare sul tema della povertà, offrendo alla cittadinanza uno sguardo “dal basso”, attraverso le storie e le esperienze di chi la vive ogni giorno. L’intento è, inoltre, stimolare la consapevolezza personale e invitare ognuno a compiere, nel quotidiano, piccoli gesti concreti che possano contribuire a contrastarla. Promuovere empatia, comprensione e solidarietà è fondamentale: solo attraverso un impegno collettivo e inclusivo è possibile costruire soluzioni condivise e migliorare le condizioni di vita delle persone più fragili.
Di seguito il programma del pomeriggio:
Ore 16:00 – 17:30 Talk “Panchine, parole, prospettive”
Un incontro aperto a tutta la cittadinanza e ai professionisti del sociale, con la testimonianza dei beneficiari del Centro Polifunzionale
Ore 17:30 – 18:30 Mercatino della solidarietà
Un momento di incontro tra cittadini, operatori e ospiti del centro: se lo si desidera, sarà possibile donare coperte e capi di biancheria e partecipare a un piccolo mercatino solidale, in un clima di festa e condivisione
Ore 18:30 – 19:00 C’è più gusto a condividere

