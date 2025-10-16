(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 GOVERNO, MILANI (FDI): LANDINI UN MISOGINO DEGNO RAPPRESENTANTE DELLA
SINISTRA ‘PROGRESSISTA’
“Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le frasi
sessiste del segretario della Cgil Landini che la definisce ‘cortigiana di
Trump’. Landini, che dovrebbe rappresentare una sinistra progressista, si
rivela il peggiore dei misogini. Peccato che si è dimenticato il ruolo che
ricopre come capo della Cgil, sindacato storicamente anche femminista.
Ormai il dibattito politico è scaduto nel più becero screditamento
dell’avversario che se è donna, come la nostra premier, è ancor più
stucchevole. Adesso Landini si scusi con Giorgia Meloni. E’ il minimo”.
Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani
