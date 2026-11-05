Venezia per due giorni ospita il Venice Sustainable Fashion Forum: istituzioni, imprese e innovazione a confronto sul futuro sos

È Venezia a fare da cornice alla quinta edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, l'appuntamento internazionale dedicato alla trasformazione sostenibile dell'industria della moda e del lusso, in programma oggi e domani alla Fondazione Giorgio Cini, sull'Isola di San Giorgio.

L'intervento del sindaco Simone Venturini ha aperto la prima giornata di forum: "Venezia è una città che ha costruito nei secoli la propria identità sulla capacità di mettere in relazione culture, saperi, creatività e attività produttive. È una storia fatta di scambi, maestria artigiana e innovazione, che continua a rappresentare un patrimonio prezioso anche quando guardiamo alle sfide del futuro. Per questo siamo particolarmente orgogliosi che il Venice Sustainable Fashion Forum abbia scelto ancora una volta la nostra città come luogo di incontro e confronto internazionale".

"La sostenibilità è una sfida che riguarda anche il futuro delle nostre città e dei nostri modelli di sviluppo. Nel mondo della moda significa ripensare i processi produttivi, valorizzare il lavoro e le competenze, investire nella ricerca, nella qualità dei materiali e nella capacità di ridurre gli sprechi. Sono temi che parlano anche a Venezia, alla sua tradizione manifatturiera e artigiana, alla sua capacità di custodire le proprie eccellenze aprendosi al cambiamento – ha ricordato Venturini- Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il ruolo internazionale di Venezia come luogo di dialogo e di elaborazione di nuove idee, mettendo in relazione imprese, istituzioni e mondo della ricerca. Vogliamo che la nostra città continui a essere non soltanto custode di una tradizione straordinaria, ma anche protagonista di un futuro in cui cultura, lavoro, innovazione e sostenibilità procedano insieme".

Il Forum, promosso da Confindustria Moda e Confindustria Veneto Est, con TEHA Group come advisor scientifico, riunisce rappresentanti delle istituzioni, imprese, esperti e protagonisti del settore per approfondire le sfide che attendono la filiera della moda e individuare strategie e soluzioni concrete per accompagnarne l'evoluzione.

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Venezia, 5 novembre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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