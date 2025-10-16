(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNICATO STAMPA
16 ottobre 2025
*Oggetto: *Bonus Patente, Zuottolo (Forza Italia): “Un passo avanti per
sostenere occupazione e competitività”
Dal 20 ottobre prossimo sarà nuovamente attiva la piattaforma online del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle
domande relative al Bonus Patente Autotrasporto, misura fortemente voluta
dal Governo e rilanciata dal sottosegretario Tullio Ferrante. Lo
stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase ammonta a 4,7
milioni di euro.
Il contributo, destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, coprirà fino all’80% delle
spese sostenute per la formazione – fino a un massimo di 2.500 euro per
beneficiario – e potrà essere utilizzato esclusivamente presso enti di
formazione accreditati. Le domande potranno essere inoltrate fino a
esaurimento delle risorse disponibili attraverso la piattaforma
ministeriale ufficiale.
A commentare positivamente l’iniziativa è Carmela Zuottolo, già sindaco di
San Marzano sul Sarno, candidata al consiglio regionale della Campania con
Forza Italia e oggi responsabile provinciale del partito salernitano per le
Attività produttive e le Libere professioni.
“Accolgo con grande favore questa misura – dichiara Carmela Zuottolo –
perché rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i giovani e
verso un comparto, quello dell’autotrasporto, che è davvero nevragico per
l’economia italiana. Come imprenditrice del settore del trasporto di merci
su gomma, so bene quanto sia importante investire nella formazione e nella
qualificazione professionale. Il trasporto è ciò che unisce territori e
nazioni, un nodo focale per lo sviluppo del nostro Paese”.
Zuottolo ha inoltre sottolineato come il Bonus Patente “possa contribuire a
ridurre la carenza di autisti qualificati e a rendere più competitivo il
sistema produttivo nazionale, sostenendo al contempo l’occupazione
giovanile e l’intera filiera dell’autotrasporto, che resta un pilastro
dell’economia reale”.
“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sottosegretario Tullio
Ferrante – aggiunge la Zuottolo – per la costante attenzione e la
sensibilità dimostrata verso il mondo dell’autotrasporto e delle imprese.
Il suo impegno concreto conferma la volontà del Governo di valorizzare un
settore essenziale, sostenendo le nuove generazioni e accompagnandole verso
un futuro professionale stabile e qualificato”.
