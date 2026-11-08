GOVERNO: RUSSO (FI), NO A FOTO FAKE PER CAMPAGNA ELETTORALE, GRAVE BONACCINI CONTRO TAJANI

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - ROMA, 7 novembre 2026 – "La caduta di stile di Stefano Bonaccini, che ha utilizzato una fotografia falsa generata con l'intelligenza artificiale per attaccare il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, rappresenta un precedente gravissimo e segna un pessimo inizio di campagna elettorale. Ricorrere a contenuti sintetici o manipolati per colpire gli avversari politici inquina il dibattito pubblico e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È stucchevole che lo abbia fatto – con una superficialità inspiegabile – il presidente del principale partito di opposizione. Per questo motivo, rilanciamo con forza l'invito e l'appello – già rivolto a tutte le forze politiche mesi fa – a condividere un impegno per un utilizzo minimo, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale nella comunicazione politica. La competizione elettorale si deve giocare sui fatti, sui programmi e sul confronto reale, non sulle mistificazioni, che sono ormai alla portata di tutti. Questo attacco è doppiamente pericoloso perché non colpisce solo il segretario di un partito politico, ma il capo della diplomazia italiana, che già è oggetto di attenzioni non certo pacifiche di terroristi e hacker, come raccontano proprio i giornali di oggi".
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