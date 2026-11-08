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Politica Interna

Pd: Nevi, con foto falsa Tajani Bonaccini tocca livello più basso del dibattito politico. Si scusi immediatamente

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - "Oggi siamo arrivati al livello più basso, nel dibattito politico, della storia della repubblica. Il fatto che Stefano Bonaccini, presidente del PD, pubblichi una foto falsa di Antonio Tajani con il cappellino Maga in testa è il segnale della follia collettiva e del degrado del dibattito pubblico operato dalle opposizioni. Un atteggiamento totalmente irresponsabile che tra l'altro arriva nel momento della minaccia che lo stesso Tajani riceve per aver tenuto posizioni di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi. A cominciare dall'abolizione della pena di morte in Italia".
Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. "Ci aspettiamo che Bonaccini si scusi immediatamente e rimuova il contenuto falso che ha pubblicato, e che tutte le forze politiche esprimano la più totale solidarietà al nostro ministro degli Esteri che in virtù del suo ruolo e per rappresentare il Paese rischia la vita ed è sottoposto a un regime di protezione che limita pesantemente la sua libertà".

(AGENPARL)
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