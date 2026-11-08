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Basilicata

Inserimento occupazionale di cittadini extra Ue

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - AGR Basilicata

Novembre 7, 2026
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo, ha approvato la misura «Interventi per il sostegno all'occupabilità rivolti a cittadini di Paesi extra UE», finanziata con 650mila euro a valere sul Programma regionale FSE+ Basilicata 21-27

L'intervento punta a favorire l'inclusione sociale e lavorativa di 72 cittadini extracomunitari disoccupati, regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.
«Con questa misura – dichiara l'assessore Francesco Cupparo – vogliamo trasformare le politiche di inclusione in opportunità concrete di lavoro e autonomia. Non si tratta soltanto di offrire un sostegno economico, ma di accompagnare le persone in un percorso strutturato che consenta loro di valorizzare le competenze, acquisirne di nuove e avvicinarsi concretamente al mercato del lavoro. L'integrazione passa anche attraverso il lavoro, che rappresenta uno strumento fondamentale di dignità, partecipazione e coesione sociale».
Il percorso, della durata indicativa di nove mesi, prevede una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento specialistico, con servizi di accompagnamento alla ricerca di un'occupazione, individuazione delle opportunità e incontro tra domanda e offerta di lavoro. È previsto anche un eventuale rafforzamento delle competenze linguistiche, comunicative e tecniche.
La seconda fase comprende un tirocinio extracurriculare di sei mesi, per 120 ore mensili, con un'indennità di frequenza di 678 euro mensili omnicomprensivi, erogata da ARLAB.
Sarà proprio l'Agenzia regionale per il lavoro, attraverso un apposito avviso pubblico e la rete dei Centri per l'Impiego, a gestire l'attuazione dell'intervento, garantendo orientamento, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei percorsi.
«Con il coinvolgimento di ARLAB e dei Centri per l'Impiego – conclude Cupparo – intendiamo costruire percorsi personalizzati, capaci di rispondere alle caratteristiche dei destinatari e ai fabbisogni delle imprese lucane. L'obiettivo è che il tirocinio non resti un'esperienza temporanea, ma possa rappresentare un primo passo verso un inserimento lavorativo stabile e una maggiore autonomia personale».

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