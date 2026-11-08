ANAC, PIRONDINI (M5S): ABBIAMO OTTENUTO DIETROFRONT, NOSTRA PRESSIONE HA FUNZIONATO

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - Il ritiro di Altieri, dopo la sua nomina a presidente dell'Anac "era ciò che volevamo ottenere, la nostra pressione ha prodotto il risultato sperato. Come M5S avevamo preparato una lettera e l'avevamo inviata alla presidente del Consiglio, insieme agli altri partiti di minoranza di Camera e Senato, proprio per chiedere il ritiro della nomina". Così il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini in una intervista a QN. Che in un altro passaggio aggiunge: "Siamo davanti a uno schema che si ripete. Con questo governo ci siamo abituati. La Corte dei Conti critica il Ponte sullo Stretto? La riformano a loro uso e consumo. I giudici mettono i bastoni fra le ruote? Provano a fare la riforma della giustizia, poi sconfessata dal referendum. Per non parlare dell'Istituto di Vigilanza Rai che è arrivato a essere paralizzato fino a costringerci alle dimissioni. Ormai siamo al melonismo puro".
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