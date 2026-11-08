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Politica Interna

Pd: Gasparri, Bonaccini è un bugiardo, cosa ne pensa Schlein?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - Il presidente della commissione Esteri Difesa del Senato Maurizio Gasparri ha dichiarato: "È gravissimo che Stefano Bonaccini, presidente del PD, principale partito di opposizione, abbia pubblicato sui social una foto falsa, frutto dell'intelligenza artificiale, con Tajani che indossa un cappellino 'maga' che non ha mai indossato. È un modo scorretto e sleale di utilizzare strumenti tecnologici per diffamare gli avversari e diffondere menzogne. Bonaccini deve rimuovere questo falso e chiedo pubblicamente che cosa pensa di questa condotta il segretario del Partito Democratico Elly Schlein. Non ha nulla da dire sul comportamento del presidente del suo partito? Tutti possono pubblicare foto false per denigrare gli avversari? È questa la nuova linea del PD? La menzogna in dimensioni tecnologiche? Le foto false per dimostrare l'indimostrabile? Tajani non ha mai indossato quel cappello che veniva distribuito come gadget e lo ha lasciato a chi gliel'aveva offerto. È ovvio il tentativo politico di alimentare con menzogne le proprie campagne denigratorie. Bonaccini è un bugiardo. E dovrà essere evidenziata questa sua condotta anche negli organi parlamentari ai quali appartiene. Ma chiedo pubblicamente una risposta immediata della Schlein. Censuri il comportamento di Bonaccini. Si impegni a non far utilizzare falsi dell'intelligenza artificiale al suo partito. Non daremo tregua ai bugiardi. Bonaccini è un bugiardo"

(AGENPARL)
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