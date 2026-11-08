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Politica Interna

PD, BENIGNI: BONACCINI POSTA FOTO FALSA DI TAJANI, È LA PEGGIORE SINISTRA DI SEMPRE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - "La sinistra non perde occasione per fare figuracce e dimostrare la propria scorrettezza. Come al solito, anziché confrontarsi sui contenuti, preferisce ricorrere a immagini false e mistificazioni della realtà pur di attaccare gli avversari politici. Questa volta tocca a Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, che ha pubblicato sui social un'immagine del nostro segretario e vicepremier Antonio Tajani con indosso un cappellino di Donald Trump. Penso che ormai anche i muri sappiano che, come lo stesso Tajani ha già chiarito, non ha mai indossato quel cappello. Questa si conferma la peggiore sinistra di sempre, che pensa di attirare consensi attraverso la menzogna. Almeno da chi ricopre incarichi istituzionali ci aspetteremmo maggiore serietà. Bonaccini dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa". Lo dichiara Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

(AGENPARL)
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