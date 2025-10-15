IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World: testimonianze su AI, innovazione e sostenibilità

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

La IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e conclusosi con successo al Museo Nazionale del Cinema, ha ospitato interventi di alto profilo da parte di leader aziendali e istituzionali. Di seguito, le testimonianze principali dei rappresentanti delle aziende partner, che hanno approfondito temi come trasformazione digitale, cybersecurity, mobilità intelligente e applicazioni pratiche dell’AI.

Partiamo da Stefano D’Albora, Head of Group Innovation – Ferrovie dello Stato Italiane: “La trasformazione digitale del Gruppo FS passa dalla capacità di rendere le tecnologie emergenti strumenti quotidiani a servizio delle persone. L’obiettivo è costruire un ecosistema ferroviario più predittivo, sostenibile e interconnesso, dove tecnologia e competenze umane crescano insieme per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di viaggio”.

Sul tema dati e innovazione Igor Marcolongo – Head of Business Evolution, Tinexta InfoCert: “Nel panorama attuale, che vede l’intelligenza artificiale al centro di dinamiche di trasformazione profonde, è essenziale andare oltre l’hype per costruire soluzioni affidabili, sicure e rispettose dei diritti fondamentali della persona. Il rischio è un mondo dove i confini tra ciò che è vero e ciò che non lo è, tra ciò che è degno di fiducia e ciò che corrisponde a un pericolo, siano troppo sfumati se non assenti. In Tinexta Infocert stiamo facendo la nostra parte, promuovendo un’AI trustworthy che fa leva su soluzioni e strumenti ispirati ai framework europei AI Act eIDAS, in un approccio che coniuga innovazione, compliance e tutela della privacy per generare valore sostenibile per cittadini, imprese e istituzioni.”

Su cybersicurezza la voce di Davide Scatto, Head of Cybersecurity Advisory Services, Tinexta Cyber: “L’intelligenza artificiale sta ridefinendo in modo profondo anche il mondo della sicurezza informatica: da un lato moltiplica la velocità e la sofisticazione delle minacce, dall’altro rappresenta un alleato straordinario per chi sa governarla con competenza e visione. Essere oggi all’AI & Cyber Festival di Torino significa proprio questo: partecipare a un dialogo necessario, dove innovazione e sicurezza non sono in contrapposizione, ma parte dello stesso percorso. Come professionisti della cybersecurity, abbiamo la responsabilità di guidare questa trasformazione, mettendo la tecnologia al servizio della fiducia, della consapevolezza e della resilienza digitale del Paese”.

Dal mondo ANFIR e di Finpiemonte, il presidente Michele Vietti, invece dichiara: “L’innovazione digitale non è più un’opzione, ma una condizione imprescindibile per la competitività e la coesione economica del Paese. Le Associate ANFIR hanno oggi la responsabilità di diventare veri e propri hub di innovazione finanziaria pubblica, integrando soluzioni digitali e collaborando con il mondo Fintech per rendere più efficaci, trasparenti e sostenibili le politiche di sviluppo territoriali. Le nuove regole europee sull’Open Finance consentono ai cittadini e alle imprese di avere accesso a servizi più personalizzati e inclusivi. Il nostro obiettivo, come sistema, è fare in modo che ogni innovazione resti sempre al servizio delle persone e dei territori, trasformando la tecnologia in un ponte culturale e sociale che unisce pubblico e privato, locale ed europeo, tradizione e innovazione.”

Elena Previtera, Senior Partner e membro del Consiglio di Amministrazione, Reply: “La mobilità sta vivendo una trasformazione profonda: da un sistema frammentato e centralizzato stiamo passando a una rete intelligente, connessa e distribuita, dove i dati rappresentano il nuovo carburante. In questo scenario, ogni veicolo, infrastruttura o passeggero diventa un nodo informativo attivo, parte di un ecosistema dinamico in cui la connettività e l’intelligenza artificiale abilitano decisioni più rapide e consapevoli. In Reply applichiamo l’AI lungo l’intera catena del valore della mobilità — dall’infrastruttura ferroviaria alla mobilità urbana, fino alla gestione energetica e all’esperienza del passeggero — per rendere le reti più resilienti, ottimizzare le operazioni e favorire una mobilità realmente intelligente, connessa e integrata. È così che dati, energia e infrastrutture possono dialogare in tempo reale, dando vita a città più efficienti, sostenibili e vivibili.”

Da Confindustria Riccardo Di Stefano: “L’innovazione è molto più di un progresso tecnologico: è un processo culturale, economico e sociale che definisce il modo in cui vivremo e lavoreremo domani. Per questo serve un dialogo costruttivo tra imprese, istituzioni, mondo della ricerca e cittadini, capace di orientare il cambiamento e di trasformarlo in opportunità di crescita sostenibile, competitiva e inclusiva. Solo attraverso questa collaborazione, sempre più aperta, possiamo fare dell’innovazione un motore di sviluppo che migliora la vita delle persone e rafforza il futuro del Paese.”

Dal mondo difesa Pierguido Iezzi, Direttore Business Unit Cyber di Maticmind: “L’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto un fattore di ampliamento del rischio cyber e del perimetro d’attacco, aumentando la superficie vulnerabile delle organizzazioni, ma è anche un abilitatore strategico nella gestione dei framework di sicurezza e dei sistemi antifrode. Oggi l’AI è un supporto concreto per l’adeguamento alla direttiva NIS2, integrandosi nei processi di compliance, nella gestione del rischio e nel monitoraggio continuo. La sfida non è evitarne l’adozione, ma saperla governare: trasformare la sua capacità di amplificare i rischi in un’opportunità per rafforzare la resilienza, aumentare l’efficacia operativa e migliorare la protezione dei dati. Un processo che Maticmind porta avanti con Prometheus AI.”

Dal mondo AI e pmi Daniele Lombardo, Group Marketing, Institutional Relations & Communication Director di TeamSystem: “L’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica per la crescita e la competitività delle PMI italiane, soprattutto quando viene integrata nelle piattaforme che gestiscono i processi aziendali. Non è un punto di arrivo dello sviluppo tecnologico, ma un punto di partenza abilitante, in grado di semplificare il lavoro e liberare tempo e talento nelle organizzazioni. Il suo vero valore risiede nella capacità di sfruttare al meglio i dati, patrimonio prezioso generato dalle storie di eccellenza imprenditoriale che hanno reso l’economia italiana tra le più rilevanti a livello globale.”

Enrica Valle, Responsabile Internal Audit CSI Piemonte: “L’intelligenza artificiale non è una moda, né un tema del momento: per il CSI Piemonte è un percorso strategico che parte da lontano. Da anni investiamo nell’AI come leva per migliorare i servizi pubblici, renderli più efficienti e più vicini ai cittadini. Abbiamo avviato un laboratorio dedicato all’intelligenza artificiale quando ancora se ne parlava poco: uno spazio di sperimentazione e confronto tra competenze tecniche, organizzative ed etiche.”

Giovanni Russo, Head of AI, Data & Hyperautomation, Gruppo Lutech: “L’intelligenza artificiale ci consente di superare i limiti dei modelli tradizionali di mobilità, trasformandoli in ecosistemi intelligenti capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale. Grazie alla piattaforma BrAIn e ai progetti sviluppati con il MOST, come OptiFaaS per la pianificazione urbana, stiamo migliorando l’efficienza dei trasporti. L’AI, insieme a tecnologie di IoT, Digital Twin e Data Analytics, ci permette di ottimizzare i flussi, ridurre le emissioni e fornire strumenti di monitoraggio a PA, operatori e ricercatori.”

Viviana Bacigalupo Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center: “Lavoriamo con tutti gli stakeholder dei territori in cui è presente il gruppo per favorire la nascita di ecosistemi di innovazione. In particolare, esploriamo i trend emergenti per capire cosa impatterà la società e l’economia del futuro, sviluppiamo progetti di ricerca applicata, sosteniamo la crescita delle start-up, di cui la banca è il principale riferimento in Italia come quota di mercato. Aiutiamo le aziende attraverso programmi di Open Innovation e promuoviamo la transizione verso il paradigma della circular economy. L’obiettivo finale è interpretare l’innovazione come fattore abilitante di una crescita inclusiva e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.”

Stefano Ronconi Director of Data Intelligence di Würth Italia: “Stiamo molto lavorando sul tema dell’AI agente. Abbiamo un team che si chiama AirLab, che fa ricerca in ambito intelligenza artificiale. Per quello che riguarda questo prototipo, è un agente, quindi è un LLM, un Large Language Model. Si può pensare come un contenitore che, all’interno di tutte le informazioni disponibili su Internet, è capace di compiere delle azioni. In questo caso, il nostro agente è stato addestrato sulle schede prodotto di Wurth: ci sono più di 100.000 schede prodotto, ed è in grado di interagire sulle domande che può fare un nostro venditore, un nostro direttore di negozio o un cliente, su qual è il corretto prodotto da utilizzare e su come utilizzarlo.”

Queste testimonianze hanno arricchito il dibattito del Festival, confermando il ruolo delle aziende nel promuovere un’innovazione responsabile e applicata. Il supporto di partner come Intesa Sanpaolo Innovation Center, Ferrovie dello Stato Italiane, Reply, Wurth, Tinexta Infocert, Tinexta Cyber, Maticmind, TeamSystem, Lutech, CSI Piemonte ha reso l’evento un hub di idee per il futuro digitale italiano.