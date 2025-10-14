Invito stampa DOMANI Mer 15 ottobre ore 11 – Mauto – Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità (Ed. 2025)

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 DOMANI – Mercoledì 15 ottobre 2025 ore 11
Mauto – Museo dell’automobile di Torino (Auditorium)
Corso Unità d’Italia 40, Torino
Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità (Ed. 2025)
Aziende, addetti e fatturato del settore automotive italiano e piemontese sono come sempre al centro dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità, studio realizzato ogni anno dalla Camera di commercio di Torino e da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). Nell’edizione 2025 spazio anche alle prospettive e alle previsioni future di un settore in profonda trasformazione.
Tutti i dati dell’indagine saranno presentati mercoledì 15 ottobre presso il Museo dell’automobile di Torino (Auditorium) a partire dalle ore 11.
Programma
Ore 11.00 Apertura dei lavori a cura di Filomena Greco – Il Sole 24 Ore
Ore 11.05 Saluti di apertura
Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Piemonte
Massimiliano Cipolletta, Presidente Camera di commercio di Torino
Roberto Vavassori, Presidente ANFIA
Ore 11.20 Scenari internazionali e nazionali
Miriam Sala, Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA
I risultati dell’indagine
Barbara Barazza, Responsabile Settore Studi e Statistica Camera di commercio di Torino
Ore 11.50 Tavola rotonda moderata da Filomena Greco – Il Sole 24 Ore
Marco Stella, Presidente Gruppo Componenti ANFIA e Amministratore Delegato Duerre Tubi Style Group
Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy
Alberto Moro, CEO & President of Board of Directors Bitron S.p.A.
Patrizia Paglia, CEO Iltar-Italbox S.p.A. e Membro di Giunta della Camera di commercio di Torino
Ore 12.45 Sessione di domande e risposte
