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Basilicata

Agricoltura, retribuzioni contrattuali +3,3%

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - AGR Basilicata

Ottobre 30, 2026
È la crescita tendenziale più alta tra i comparti rilevati: +2,6% nell'industria, +2,1% nei servizi privati e +3,2% nella pubblica amministrazione. Cicala: "Segnale significativo. Importante il sostegno del Ministro Lollobrigida con misure concrete a sostegno le imprese agricole"

Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a settembre le retribuzioni contrattuali orarie in agricoltura sono aumentate del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2025. È la crescita tendenziale più alta tra i comparti rilevati: +2,6% nell'industria, +2,1% nei servizi privati e +3,2% nella pubblica amministrazione.
"È un segnale significativo, che conferma il valore del lavoro agricolo e delle professionalità che sostengono le nostre filiere – dichiara l'assessore regionale alle Politiche agricole, Carmine Cicala – In una fase complessa per l'economia, l'agricoltura si conferma un comparto strategico, che merita attenzione, investimenti e politiche capaci di accompagnarne la crescita, anche in Basilicata".

(AGENPARL)
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