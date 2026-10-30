Comunicato Stampa 1917/2026 Martedì 3 novembre, a Palazzo Balbi, il presidente Stefani presenterà un importante Protocollo d’intesa tra la Regione e le quattro Università venete

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Martedì 3 novembre, a Palazzo Balbi, il presidente Stefani presenterà un importante Protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Università venete
Martedì 3 novembre alle 11.30, a Palazzo Balbi a Venezia, sede della Giunta Regionale, il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, presenterà un importante "Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Università venete", sottoscritto con le Università Ca' Foscari di Venezia, di Padova, di Verona e Iuav di Venezia.
Saranno presenti l'assessore all'Istruzione, Formazione, Competenze e Cultura, Valeria Mantovan, l'assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione investimenti, Massimo Bitonci, il rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia, Marco Sgarbi, la rettrice dell'Università degli Studi di Padova, Daniela Mapelli, la rettrice dell'Università degli Studi di Verona, Chiara Leardini, e il rettore dell'Università Iuav di Venezia, Benno Albrecht.
La partecipazione di un rappresentante della vostra testata sarà particolarmente gradita.
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