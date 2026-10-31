IL COMUNE COMUNICA – sostegno a cinque biblioteche Colibrì: giunta approva finanziamento per garantire continuità nelle aperture

SOSTEGNO A CINQUE BIBLIOTECHE COLIBRÌ:

GIUNTA APPROVA FINANZIAMENTO STRAORDINARIO

PER GARANTIRE CONTINUITÀ NELLE APERTURE

ROMANO: "PRESTO L'AVVISO PER COSTRUIRE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE STABILE DELLE BIBLIOTECHE CITTADINE"

Su proposta dell'assessora alle Culture Paola Romano, la giunta comunale ha autorizzato il finanziamento fino al 31 marzo 2027 delle attività socioculturali previste nelle seguenti biblioteche cittadine:

Il prosieguo delle attività nelle cinque biblioteche è finanziato grazie al prelievo dal fondo di riserva del civico Bilancio, per un importo complessivo di 40mila euro.

Il provvedimento è in linea con l'impegno dell'amministrazione comunale, che da anni promuove la lettura e la cultura del libro attraverso numerosi progetti socio-culturali e tramite l'attivazione di biblioteche territoriali nei vari quartieri. Un percorso ritenuto essenziale dall'amministrazione, più volte apprezzato dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura attraverso il riconoscimento di "Città che legge" al Comune di Bari.

Nello specifico, le cinque biblioteche afferenti alla Rete "Colibrì" sono state realizzate grazie al finanziamento dell'avviso regionale "Community library, Biblioteca di comunità": sin dalla loro apertura hanno rappresentato un fondamentale luogo di aggregazione e attivazione culturale e sociale per i quartieri e le comunità, soprattutto nei territori storicamente privi di punti di riferimento dedicati alla lettura e alla promozione del libro.

Allo stato attuale, si sono concluse le attività progettuali previste dall'ultimo Avviso regionale. Le biblioteche Maurogiovanni, Iurlo e Lombardi hanno ottenuto, in partenariato con il Comune di Bari, il finanziamento del bando "Adoleggiamo", promosso dalla Fondazione con il Sud e dal CEPELL, che sta consentendo di portare avanti le aperture straordinarie nel fine settimana.

Nelle more di definire modalità più strutturate per garantire una gestione sostenibile del sistema delle biblioteche come composto, si rende necessario evitare l'interruzione delle attività con un finanziamento individuato dall'amministrazione comunale, cui seguirà la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le associazioni che gestiscono le biblioteche.

"Il sostegno approvato dalla giunta è un 'finanziamento ponte', che consentirà alle biblioteche di garantire, per tutto l'inverno, le giornate di apertura infrasettimanali – spiega l'assessora Romano -. Questa delibera è, però, parte di una strategia più ampia di sostegno e di nuova programmazione della vita delle biblioteche comunali della Città di Bari.

Non vogliamo solo scongiurare la chiusura di importanti presìdi di lettura e socialità sul territorio, ma vogliamo costruire per le stesse un nuovo coordinamento e un'organizzazione stabile, che includa tutte le biblioteche cittadine.

A breve, dunque, pubblicheremo un nuovo avviso per la gestione delle biblioteche, grazie all'impegno di fondi Pon Metro, precedentemente dirottati dal Governo su altri servizi non di competenza dei Comuni, e ora nuovamente a disposizione degli enti locali dopo un'interlocuzione con Roma.

Sappiamo bene che queste biblioteche sono un'infrastruttura sociale fondamentale, che ora sta vivendo un momento di svolta. La rete delle biblioteche è nata dal desiderio di sperimentare nuove forme di avvicinamento alla lettura nei quartieri più periferici della città: adesso la sperimentazione è terminata ed è arrivato il momento di immaginare un modello stabile nei servizi e nell'organizzazione, in dialogo con nuovi poli strategici che si apprestano a essere inaugurati, in primis la grande biblioteca regionale nella ex Caserma Rossani".