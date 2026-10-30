PORTUALI DI TARANTO: ALTRI DUE ANNI DI TUTELA GRAZIE AL GOVERNO MELONI

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Una risposta concreta ai lavoratori portuali di Taranto: la Legge di Bilancio prevede la proroga per altri due anni delle misure di sostegno.
Un risultato importante, che garantisce continuità e sicurezza a tanti lavoratori e alle loro famiglie e conferma l’attenzione del Governo Meloni verso il porto di Taranto e il suo futuro.
Un ringraziamento particolare al ministro del Lavoro Marina Calderone per l’attenzione, la sensibilità e l’impegno dimostrati su questa vicenda e per aver ascoltato le esigenze dei lavoratori.
È un segnale concreto di attenzione verso il territorio e verso chi, in questi anni, ha vissuto una situazione di grande difficoltà.
Il Governo Meloni mantiene gli impegni e continua a stare dalla parte dei lavoratori.
On. Dario Iaia
Deputato di Fdi